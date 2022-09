Dos albañiles cayeron por el hueco de un ascensor

El sector de la construcción se caracteriza por tener unos altos índices de siniestralidad laboral. Este tipo de trabajos están asociados a muchos riesgos que pueden ocasionar un accidentes de diversas índoles: quedar atrapado por la tierra o los escombros; recibir golpes por la caída de materiales y herramientas; sufrir cortes; o caer desde una altura hacia el vacío.

Esta última eventualidad le sucedió a dos obreros que se encontraban realizando tareas de albañilería en un edificio ubicado a metros de plaza Azcuénaga. Según consta en el reporte oficial, los trabajadores se precipitaron por accidente desde unos 10 metros hacia el suelo, a través del hueco del ascensor que todavía no fue colocado.

El siniestro sucedió en horas de la mañana de ayer, alrededor de las 9, en una obra de cinco pisos que se está llevando a cabo en la cuadra de Avenida 19 entre 44 y 45.

Aparentemente, según informaron fuentes que se abocaron a la investigación, el accidente se produjo tras haberse cedido una plataforma en la que estaban parados los albañiles. A su vez, los voceros aseguraron que la caída “fue amortiguada” por los escombros y trozos de madera que estaban en el suelo. “Si esos materiales no estaban, podría haber sido otra la historia”, remató la fuente.

En medio de la conmoción, los compañeros de las víctimas dieron aviso a las autoridades y una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó rápidamente a la escena, junto con una dotación de bomberos del Cuartel Central y personal de la División de Rescate de la Policía Bonaerense. Los paramédicos constataron que los dos hombres, afortunadamente, no sufrieron heridas de gravedad y corroboraron que sus vidas no corren peligro.

Un milagro

A pesar de haberse caído hacia el vacío desde una altura promedio de unos 10 metros, ambas víctimas -un joven de 26 y un hombre de 36- sólo sufrieron politraumatismos varios y fueron trasladados al hospital San Martín. Los obreros no perdieron el conocimiento, estaban conscientes al momento del traslado, informaron desde el SAME.

Por otra parte, se constató que la empresa constructora tenía toda la documentación y los permisos correspondientes.