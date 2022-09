Golpean durante un asalto a un joven que fue a comprar a la carnicería

Un joven berissense fue salvajemente golpeado por delincuentes que lo asaltaron en la zona de Puente Roma. Si bien el hecho ocurrió días atrás, su madre contó que su hijo logró salir de terapia intensiva ayer, tras permanecer internado en grave estado.

El brutal robo ocurrió en Avenida Génova y San Nicolás, en la vecina ciudad de Berisso.

“Fue cerca de las once del mediodía. Mi hijo fue hasta la carnicería que queda al lado del Puente Roma a comprarme algo para preparar el almuerzo y le sacaron la plata”, comenzó relatando su madre y agregó: “En un momento, sintió que alguien corría detrás de él, pero no le dio importancia. Entonces lo agarraron de la cabeza y le dieron la cara contra el piso y ya se desvaneció”.

“Quedó ahí tirado hasta que llegó la policía. Ahora estamos todos preocupados porque jamás nos pasó nada como ésto. Hace treinta años que vivo acá y nunca pasó nada”, contó la mujer.

La madre de la víctima refirió que el joven, a pesar de estar fuera de peligro, tiene uno de sus ojos comprometidos.

Además, aseguró que en la zona no hay cámaras de seguridad que funcionen, para poder determinar cómo se produjo el hecho y quiénes son los implicados.

“Lo peor de todo es que no tenés donde ver lo que pasó, no podes saber quiénes son, para dónde corrieron. No hay cámara de seguridad que ande”, se lamentó.

“A mi hijo lo saqué ayer (por el viernes) de terapia intensiva. Tiene un ojo comprometido, pero gracias a Dios lo tengo vivo, porque si no fuera por Dios me lo mataban”, concluyó la mujer.