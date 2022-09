Abel Pintos: “Tener hijos y formar una familia te lleva a una revisión absoluta de tu persona”

“La música”, dice Abel Pintos, “es un punto de encuentro”. Por eso, al terminar cada año, ya es tradición que junto a su equipo de trabajo monten un gran espectáculo de cierre de temporada como el que realizará el 10 de diciembre en el Estadio Único “Diego Armando Maradona”.

“No es un exorcismo, es una celebración”, avisa Pintos, en diálogo exclusivo con EL DIA en su productora, Plan Divino. “Me preguntan por qué no agregamos funciones, siendo que en pocos días casi no quedan entradas, y faltan tres meses, y tiene que ver con que este concierto no lo hacemos para engrosar el cartel, para lograr un récord: como grupo de trabajo, desde Plan Divino necesitábamos compartir con el público nuestro crecimiento, agradecerles la confianza ante cada evento que proponemos. Así que queríamos hacer una celebración que más que de exorcismo es de agradecimiento. Es un tiempo particular el que vivimos, y seguir estando acá para contarlo no es algo menor”.

Para Pintos será la tercera vez en el Único, , un retorno que no es casual: fue el primer estadio de fútbol donde actuó Pintos, por 2014, y “es un espacio muy familiar para nosotros. Un poco porque cuando vos tenés una ilusión durante mucho tiempo dentro tuyo, cuando lo materializás te das cuenta de que conviviste con ese deseo durante tanto tiempo que se convirtió en algo tuyo”.

“Desde ya que me enojo. Y soy un buen puteador”

La ilusión de la que habla es, claro, tocar en un estadio, sueño que se materializó en aquella ocasión y que registró en un DVD y CD que también marcó su carrera. Porque, recuerda, “de ese disco salió una de las canciones más populares de mi repertorio, más queridas por el público: ‘Motivos’. Era un tema del disco que presentábamos en esa gira, ‘Abel’, pero no había tenido un tratamiento de single. Hasta que en el Estadio Único cobró una magia… Se convirtió, prácticamente, en la canción de mi carrera, una de las más importantes. Ya eso hizo que el Único esté cargado de algo muy especial”.

por eso, cuando presentaba el disco que había grabado en vivo, en River, “¿dónde lo presenté? En el Único, porque era como volver a casa”.

Ahora Pintos, que todavía recuerda cómo en los inicios de su carrera se acercaba con su guitarra para tocar ante una decena de personas en Ciudad Vieja, llegará por tercera vez al Estadio. Y lo hará tras una pequeña gira por el interior del país que sigue a su treintena de shows en el porteño Teatro Ópera que sirvieron para romper la falta de contacto con el público tras la pandemia.

“Cuando terminó esa locura, y empezamos a pensar en la gira, nos dijimos: ‘tenemos que volver a un lugar grande, pero que sea como nuestra casa’”. Así comenzó a gestarse este tercer Estadio.

- Decías que era un sueño, llenar un espacio tan grande, un estadio. Pero, antes de hacer ese primer estadio, ¿te lo imaginabas como algo realmente posible, más allá del sueño? Son muy pocos los artistas nacionales que lo logran…

- Era una mezcla de sensaciones. Por un lado, la convicción de que uno puede lograr lo que desea. Pero por otro lado, la otra mitad de mi ser entendía los estadios como un área de ciencia ficción, ¿no? Yo iba a ver conciertos de mis bandas favoritas, al Único, River, Vélez… y lógicamente, parecen lejanos, una liga distinta. Ahora lo siento cerca, pero cuando volvemos al Único tampoco es que esté acostumbrado, en absoluto. Sí nos hace sentir como en casa que ya conocemos las medidas, ya sabemos dónde emplazamos el escenario, donde están los camarines, cuánto nos lleva ir del escenario al camarín, cuánto tarda en entrar la gente… El timing del lugar lo tenemos bien familia. Ahora, la emoción de pararse en el escenario y ver 25 mil personas al palo… no te acostumbrás nunca.

“Casi que no elijo de lo que escribo: no es una elección consciente, es un brote emocional”

- Venís de los 30 shows en el Ópera, un espectáculo que ahora vas a llevar de gira. ¿El recital de fin de año va a ser similar? ¿O es otra cosa?

- Es absolutamente diferente. El show del Ópera lo llevamos a Mendoza, y estamos agregando fechas por Rosario, Córdoba, Posadas. Pero en el Único es un recital distinto, conceptualmente, escénicamente. Hasta tiene un recorrido energético distinto.

- Hablando de agregar fechas, venís de esos 30 shows, habiendo sido padre recientemente, habiéndote casado hace poco. ¿Cómo conviven el Abel que le gusta compartir su música con la gente, con las obligaciones de la paternidad?

- En muchos órdenes me estoy redescubriendo. Tener hijos y formar una familia, un camino con la persona que elegís, te lleva a una revisión absoluta de tu persona: después hay que ver cuán abierto estás a modificarte. Yo disfruto de ser modificado en las distintas etapas, entonces me estoy descubriendo, estoy descubriendo cómo es estar de gira siendo parte de una familia, con mucha alegría. Las distancias no me duelen tanto como pensaba, y tiene que ver con que en lugar de pensar que voy a estar mucho tiempo fuera de casa, empecé a pensar en que ahora tengo un motivo para volver. Al final de los días, tengo esa zanahoria: vuelvo a casa y está mi familia. Eso me reconforta.

- Mencionás que te estás redescubriendo. Tu último disco se llama “El amor en mi vida”, y el primero, “Nací para cantar”: ahí parece haber una reorganización de prioridades…

- Absolutamente. Lo repito porque es muy simbólico: hoy veo las cosas desde otra perspectiva. Los títulos de mis discos fueron representando las distintas etapas de mi vida, y esta no es la excepción.

- ¿Y qué es el amor en tu vida, y cómo nutren estos cambios tu música, como la influencia?

. Siempre sentí que el amor es la raíz de todo lo inherente al ser humano: a partir de ese raíz sucede todo lo demás. Así que no es que en este disco descubro algo sobre lo que es el amor en mi vida. Pero sí es cierto que cuando empecé un camino con mi mujer, yo me bajé del escenario principal: estoy parado en otra posición en mis prioridades, en mis sueños. Eso hizo que revisara las cosas que simbolizan el amor en mi vida en esta etapa: mi mujer, mis hijos, mi familia de sangre, mis amigos, la música, el público… Estoy en proceso de revisión de cara a todo. Entonces, ¿cómo influye? Influye como una escuela: aprendí muchas cosas recorriendo el camino individualmente durante casi 23 años, pero los últimos 4 años los recorrí en familia, y parte de mis conocimientos de antes me sirven, y otra parte no, no aplican al momento en que estoy parado emocionalmente.

HONESTIDAD

Pintos habla con sencillez, sin ambages. Lejos de las imposturas artísticas, más allá de su reconocible estilo para vestirse, hay algo en esa sencillez que es parte de lo que captura a su público: muchos de quienes colmarán el Único en diciembre sienten que están escuchando a alguien que canta desde el corazón, que escribe a partir de lo que siente.

Y así lo confirma Pintos, cuando explica por qué, por ejemplo, no le ha escrito versos a sus padres: “Me gustaría escribir una canción para mi padre y para mi padre, estando ellos vivos, pero no sé si va a suceder. No me voy a sentar a escribir una canción: nunca lo hice hasta este momento y no lo voy a hacer”, explica.

- ¿Por qué?

- Es que casi que no elijo de lo que escribo: con el paso de los años empecé a poder advertir de que voy a terminar escribiendo, y en qué momento, pero no es una elección consciente. Termina siendo un brote emocional. Vos no sabés qué día de la semana te vas a emocionar, yo no sé qué día de la semana voy a escribir una canción. Y así como vos no sabés si ese día te vas a emocionar para la risa o el llanto, yo tampoco sé para qué lado va a ir la canción. Después, tengo herramientas, para darle dirección a eso que nace naturalmente, pero realmente es un proceso intuitivo”.

“El Único está cargado de algo muy especial. Volver al Único es como volver a casa”

- Ahora, hablando de cómo expresás tus emociones en la música… nunca se te ve enojado. ¿Te enojás?

- Si, por supuesto, desde ya que me enojo. Lo que pasa es que si estoy enojado, seguramente no me ponga a hacer un reportaje… Pero desde ya. Me ha tocado subirme a cantar y sentir enojo por alguna situación, pero uno tiene que poder administrar sus emociones. Pero desde ya que me enojo, soy un buen puteador (risas)

- ¡Una faceta que no conocen muchos!

- Y no tienen por qué, tampoco. Y tampoco es lo que más me enorgullece… Pero cuando necesito echar mano de esa herramienta, soy bastante bueno haciéndolo también.

- Y la puteada argentina es de las mejores…

- Sí, tenemos un talento para la puteada (risas).