Steimbach y Benjamín Con ellos, Pipo busca atacar más

El plantel albiazul llevó adelante una práctica de fútbol en Estancia Chica y en ese ensayo -contra la Cuarta que dirige Lucas Lobos- Néstor Gorosito volvió a probar variantes en función ofensiva. Conservó la dupla de ataque Franco Soldano-Nicolás Contín y buscó abastecerlos de distintos modos. En el inicio del entrenamiento el DT paró a Alexis Steimbach por derecha y Benjamín Domínguez por izquierda, con la intención de buscar verticalidad y desequilibrio individual.

Si bien en la segunda parte del entrenamiento jugaron juntos Matías Miranda y Tomás Muro, el buen pie de ambos no le aporta al equipo cambio de ritmo, es por eso que es muy factible que el once que inició el entrenamiento sea la formación elegida para recibir al “Rojo” en el Bosque.

En principio, Nicolás Contín conservaría su lugar en la formación titular, a la que regresó en Junín tras casi once meses. Matías Melluso también parece haber vuelto para quedarse, tras un par de juegos en el banco de relevos. Y Brahian Alemán jugaría donde más cómodo se ha sentido en este torneo, en el centro del campo al lado de Agustín Cardozo.

Alexis Steimbach

Volante derecho

De Coronel Suárez, 20 años. Llegó al club en 2021 desde Boca de su ciudad. Debutó en primera contra Aldosivi

Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris, Matías Melluso; Alexis Steimbach, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Benjamín Domínguez; Franco Soldano y Nicolás Contín sería entonces la formación titular. Serían dos los cambios, con Steimbach y B. Domínguez por Cecchini y Muro.

A partir de las bajas por lesiones (Eric Ramírez con Godoy Cruz, luego Ramón Sosa y Germán Guiffrey en Santa Fe) y suspensiones (Alemán y Cardozo por acumulación de amarillas, el propio Ramírez expulsado ante Sarmiento) Néstor Gorosito se vio obligado a cambiar una y otras vez, porque a las bajas obligadas debió sumarle la búsqueda de mejorar el funcionamiento, especialmente en ataque.

Así, ante Godoy Cruz hizo un cambio con respecto al partido con Huracán (Chávez por Muro), para ir a Vélez fueron dos, también dos para jugar frente a Unión. Y de ahí en adelante, con el aumento de las ausencias y las necesidades, Pipo hizo 4 cambios para jugar con Aldosivi y 5 para el último cotejo frente a Sarmiento.

Benjamín Domínguez

Extremo izquierdo

Es de Los Hornos y este mes cumplirá 19 años. Debutó en noviembre de 2021 pero tiene solo un partido como titular

Manuel Insaurralde estará al margen del compromiso de mañana, aún con dolor en el tobillo golpeado por Javier Iritier en el empate contra Aldosivi en el Bosque. El mediocampista jugó casi media hora frente a Sarmiento (ingresó por Emanuel Cecchini) pero sigue con molestias y no aparecerá en la lista de convocados.

Con Ramón Sosa entre los suplentes el Lobo recuperará a un jugador desequilibrante al que extraña y necesita. El paraguayo sufrió una lesión fibrilar en el isquiotibial derecho en el triunfo sobre Unión el pasado 18 de agosto. A pesar de que apenas han pasado dos semanas, el hecho de que fuese un desgarro pequeño sumado a la buena evolución (y a las necesidades del equipo) le abrieron la puerta a ocupar un lugar entre los relevos.

Para el encuentro frente a Newell’s Old Boys, el cuerpo técnico podrá contar no solo con Sosa en plenitud sino también con Eric Ramírez, pero el de Independiente es el partido a superar, para no perder el tren de los tucumanos (que jugarán el lunes, por eso el Lobo jugará mañana por la punta del campeonato) y porque luego podrá contar con ese par de regresos.

Tras la práctica de hoy, Gorosito definirá los titulares, aunque seguramente el Lobo llegue sin confirmación al Bosque ya que no habrá conferencia de prensa del entrenador en Abasto.