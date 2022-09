"Le rompieron el sueño": iba a representar a La Plata en un torneo de natación y lo descalifican "por error"

A principios de septiembre, Franco Nicolás Pérez, un juvenil nadador platense de 16 años, competía en un torneo en la ciudad de Ranchos en medio de una polémica, ya que en la inscripción realizada a nivel municipal, en La Plata, lo anotaron en la categoría sub 18 en vez de la sub 16. A pesar de ese “error”, así lo remarcó el competidor y el centro deportivo que representa, el chico se impuso en las pruebas y ganó. Lo que no sabía era que esa “equivocación administrativa” derivaría en la descalificación para competir en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2022, que tendrán lugar en la primera semana de octubre en Mar del Plata y para la cual el chico se venía entrenando arduamente y con mucha ilusión.

"Franco compitió en 100 metros espalda. Era categoría sub 16 y apareció anotado en la sub 18 por un error administrativo. Nosotros lo anotamos bien pero después en el proceso de acreditación municipal cometieron un error. De ahí en adelante el único perjudicado es Franco", relató su mamá, Silvia.

A partir de la situación, que fue reportada a la esfera provincial, el juvenil deportista "quedó descalificado para la competencia de Mar del Plata, aún habiendo quedado en primer lugar en la categoría errónea en la que lo pusieron".

En medio de la angustia por lo que consideraron como una "decisión equivocada de la Provincia" a partir de "un error de la Municipalidad", la mujer sostuvo que "Franco es un nene muy comprometido con su deporte, con la pileta, con el gimnasio".

"Está pagando por personas adultas incompetentes que trabajan en el área administrativa", aseguró. Y añadió que "nosotros admitíamos el error de la gente de la municipalidad, somos humanos y nos equivocamos, pero no entendemos por qué el fallo es en contra de Franco".

"Me llamaron desde la Municipalidad y les conté del dolor de mi hijo. Se preparó tanto..., dedico tanto tiempo para los Juegos Bonaerenses. Y ahora queda injustamente descalificado por un error que fue señalado", sostuvo la mujer.

Según expresó, a raíz de lo sucedido otros jóvenes nadadores que se entrenan con Franco en un predio de Villa Elisa y que están clasificados para competir en los Torneos Bonaerenses, "decidieron no participar, no van a asistir. "También queremos destacar el comunicado del lugar, Forza, en solidaridad con Franco", manifestó la mamá.

El texto, en sintonía con la decisión de los compañeros de Franco, sostiene que "en repudio total a la decisión tomada por los directivos del nivel municipal y provincial, de descalificar injustamente a Franco Pérez, es que damos de baja a todas las nadadoras clasificadas para representar a la ciudad de La Plata en la final bonaerense, a desarrollarse en Mar del Plata del 1 al 6 de octubre del corriente año".

Y enuncia que "no asumir el error y medidas como las que tomaron desfavoreciendo a un nadador menor de edad son acciones que van en contra de cualquier lema deportivo".