VIDEO. Así se llevaban detenido al Teto Medina: cuál era su rol y por qué lo investigan

La detención de Marcelo "Teto" Medina esta mañana en causó sorpresa en todo el mundo del espectáculo y en el ámbito televisivo en general, en donde se destacó como presentador y por su participación en el programa VideoMatch de Marcelo Tinelli. Pero además generó un enorme revuelo en torno al domicilio en el barrio porteño de Palermo en donde se llevó a cabo el procedimiento.

Las filmaciones en el lugar mostraron el momento en que los efectivos de la División de Delitos Complejos de la Policía Federal intervinieron en el domicilio y se llevaron a Medina esposado tras una orden librada por el Juzgado de Garantías Nº 8 y en medio de las investigaciones que lleva adelante el fiscal Daniel Ichazo.

La detención de Medina se desprende de la investigación judicial en torno a la organización "La razón de vivir", que se presenta como una comunidad terapéutica para personas adictas a las drogas pero que operaría como una "organización ilícita". En ese sentido, se trata de dilucidar si en las distintas sedes que funcionan en Berazategui y Florencio Varela los jóvenes que concurrían eran sometido a servidumbre, trabajo forzado y abandono de persona. Además, se indaga la usurpación de autonomía y títulos.

La causa investiga si la comunidad terapéutica usaba a personas con adicciones para trabajar de forma esclavizada en construcción, panadería, fabricación de muebles y si también los enviaban a mendigar a la calle. Asimismo, se indicó que las personas vivían en condiciones infrahumanas en ranchos y casilla.

En torno a la organización, en principio Medina es investigado por la promoción pública de lo que sería una falsa comunidad terapéutica, precisamente por su actividad de "marketing" en las redes sociales, que sería clave para captar jóvenes adictos, los cuales posteriormente serían sometidos a las distintas actividades laborales y a condiciones de habitación infrahumanas.

Según dejaron trascender fuentes judiciales, se analiza material telefónico para determinar si además Medina solicitó comisiones por captar personas para la organización por medio de su actividad para las redes sociales.Se estima que por cada víctima, podría cobrar $40.000. Por estas horas se trataba de echar luz respecto de las funciones que cada uno de los implicados cumplía dentro de la organización.

En la investigación se determinó que habría otros centros terapéuticos provinciales involucrados en Buenos Aires y Córdoba, donde el exintegrante del programa VideoMatch participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización, informaron las fuentes judiciales.

Tras conocerse la detención de los responsables de la comunidad, la madre de un joven que se encuentra allí en rehabilitación declaró a los medios de comunicación en la puerta de la sede de Berazategui que su hijo está internado "hace 6 meses y es otra persona junto a otros 60 chicos más.

"El 'Teto' Medina es el mejor de todos, es una excelentísima persona, viaja en tren desde zona Norte para estar con los chicos acá, les enseña sobre la vida, jamás hubo nada", dijo la mujer.

Otra familiar de un paciente internado en la comunidad afirmó que "los hijos que están acá, están cuidados, protegidos, alimentados y con una nueva vida que los cambió, porque los sacó de la calle y de la droga".

Por su parte, Cristian, un expaciente rehabilitado que estuvo internado 14 meses en el centro, afirmó por La Nación+ que "no es nada cierto lo que dicen" y agregó: "Yo cuando estuve acá jamás viví lo que están diciendo. Al contrario, acá me dieron un lugar, me dieron un techo, me dieron comprensión, me pudieron entender".

El jefe y organizador de la comunidad es Néstor Ezequiel Zelaya, quien también fue detenido.



El procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui de la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con intervención del juzgado de garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra.



Según las investigaciones judiciales, Zelaya era quien establecía contactos y realizaba apariciones en medios de comunicación, fijaba los aranceles a cobrar para ingresar a las quintas de rehabilitación y coordinaba la internación de un nuevo paciente.



También era el que indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato de las víctimas, incluido el sistema de castigo y la prohibición de salir de las quintas, así como la forma, condiciones y tipos de trabajos forzosos que debían realizar algunas víctimas, según revelaron a Télam fuentes judiciales.