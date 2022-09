VIDEO. Ladrones de cobre dieron nuevo golpe en La Plata: sin gas y más de $12 mil para reponer piezas

El robo de piezas de los medidores de gas se ha convertido en una actividad delictiva cada vez más común en La Plata. Esta vez, quienes lamentaron este embate de los ladrones fue un numeroso grupo de familias de la zona de 9 y 33, en pleno Barrio Norte.

Según los relatos, el miércoles los hogares amanecieron sin gas y con los medidores con sus tapas abiertas. En ese momento los damnificados comenzaron a entrar en la cuenta de que habían sido víctimas de esta modalidad que días atrás se había repetido en El Mondongo y otros puntos de la Ciudad. Incluso hace unos días los ladrones de cobre dejaron sin gas a una vasta cantidad de viviendas de las adyacencias de 10 y 35.

Debido al sorpresivo y sigiloso accionar de los malvivientes, ya que nadie alcanzó a verlos, las viviendas afectadas se quedaron automáticamente sin suministro de gas. El resto del día fue un calvario entre la necesidad de recuperar el servicio y los gastos para reponer las partes sustraídas, es decir, los reguladores y los caños de bronce. Para ello, cada víctima debió desembolsar por lo menos 12 mil pesos. Por un lado, unos 10 mil pesos en materiales. Y por otro, alrededor de 2 mil pesos de mano de obra del gasista matriculado.

Una vecina víctima de estos delincuentes, que generalmente actúan de noche para evitar ser descubiertos, dijo que la inseguridad en el barrio "es un asunto del día a día y que esta vez nos despertamos con esto de los medidores".

"Me pasó directamente en mi casa y fue solucionado con un gasista matriculado. Justo pasó una camioneta de Camuzzi, me puse en el medio de la calle y la paré. El señor me dijo que no les compete a ellos, los medidores sí pero la parte que es robada, es decir, los reguladores, no", contó.

"De casualidad pasó un señor matriculado. Le ofrecimos si podía arreglar los medidores. No sólo me arregló a mí, sino a otros vecinos. Me salió 12 mil pesos. En mi caso, cambiamos el regulador y un cañito de bronce. El repuesto sale alrededor de 10 mil pesos", lamentó la mujer.

"Tengo una madre de 93 años que necesita por lo menos una estufa", manifestó respecto de la gravedad del hecho y el desamparo por parte de la compañía a cargo del servicio de gas.

"Era muy pintoresco ver todos los medidores con las tapas abierta. Muchos llamaron a gasistas porque Camuzzi se lava las manos", enfatizó.

Otro vecino que también padeció lo sucedido, manifestó que "estamos preocupados" y calificó que lo ocurrido es parte de "una ola de robos". "En este contexto se roban los cañitos de gas. Es una suma de eventos delictivos. Ha habido entraderas. En las últimas dos semanas han aumentado los robos en el barrio", explicó. Y aseguró que "mi madre vive en otra parte de Barrio Norte y en los chats se habla de lo mismo".

"Falta personal de la policía, hay cuestiones de la Justicia que liberan a los capturados. Es un tema complejo y estamos preocupados porque nos afecta a todos", reflexionó sobre el presente de inseguridad que se vive en el barrio.