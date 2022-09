Los ladrones de cobre no paran y arden los bolsillos: "Me gasté 9 lucas en repuestos, estamos al horno"

El accionar de los ladrones de cobre ya es moneda corriente en La Plata. A lo largo de la semana se sucedieron múltiples denuncias y este viernes no era la excepción, ya que dieron un nuevo golpe, esta vez en 33 entre 4 y 5. Como ocurre en estos casos, se robaron los reguladores y caños de cobre de los medidores de gas, por ende, las viviendas se quedaron sin suministro. Además, nuevamente, los vecinos debían desembolsar una importante suma de dinero para recuperar el suministro.

"Me gasté 9 lucas en repuestos. Todavía no llamé al gasista porque me tuve que ir al trabajo. Sé que somos varios vecinos los que fuimos robados entre anoche y esta madrugada. Todavía no hablé con nadie pero me enteré y estamos todos en la misma situación", lamentó uno de los damnificados.

Ayer, no muy lejos de allí, en la zona de 9 y 33, los delincuentes habían dejado otro tendal. Una vecina había contado que entre materiales y mano de obra debió abonar unos 12 mil pesos, aunque destacó que "el gasista nos hizo precio porque gastamos 10 mil en los repuestos.

Días antes, se había concretado otro ataque a medidores en las inmediaciones de 10 y 35. También se registraron casos en Barrio El Mondongo. Falta de gas en las viviendas, pérdida de tiempo valioso y el desembolso de dinero, los tres inconvenientes que afrontan las víctimas de este tipo de delito llevado a cabo por ladrones habilidoso que operan en las horas nocturnas para evitar ser descubiertos.