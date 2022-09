Messi, el sueño Mundial y la pasión de las mujeres en el boom del álbum

“Estamos hace 35 años. Conocemos el negocio”, avisa Horario Giacomantone, titular de un cotillón y proveedor de kioscos. La afirmación va en dirección de uno de los vectores del rubro: la venta de figuritas y en particular, las del álbum del Mundial. Acto seguido, avanza sobre un furor que sorprende en la Ciudad y en el país. Y en particular del cuidado de la clientela. A eso se refiere cuando habla de su experiencia “para no generar falsa expectativa en la gente”. De ahí, la colocación de varios carteles que buscan conducir la furia de los coleccionistas, especialmente, cuando se terminan. “A pesar de eso, siguen entrando y preguntan”, admite el comerciante.

Aunque a su comercio le mandaron tres veces esta semana, se agotaron en cuestión de horas. La demanda y la repercusión tiene pocos casos parecidos a nivel internacional. “Hay varios factores. Si vamos a Nepal y le preguntamos a un monje, va a decir que Argentina sale campeón. Después, a los nenes los humaniza, los saca del celular, de la tablet, la computadora. y está en la pegatina con la abuela, la mamá, los tíos, el padre”, dijo sobre el impulso al plan de llenar un álbum con la cara de los jugadores del equipo nacional, el de España o el anfitrión, Qatar. “Hace 4 años, una nena que tenía 10 hoy tiene 14 y posiblemente juegue al fútbol y vaya a la cancha. Hace cuatro años una abuela le compraba al nieto y hoy le compra al nieto y a la nieta”, dijo y añadió que eso “arrastra a la madre y la abuela. Toda la familia está juntando figuritas”, analizó.

Leo, es coleccionista histórico y adulto: “A los chicos, como nosotros cuando empezamos, hay que sumarle a quienes somos adultos y seguimos. También están las mujeres que, cada vez, son más y con la buena campaña de la Selección tenés el combo para que haya estallado la demanda”, analizó.

El comerciante, contó que “a la gente le molesta que se genera la falsa expectativa. Acá, te dicen ´dame diez paquetes´ y yo, según el volumen de gente, dosifico. Ayer, recibimos mil álbumes y mil paquetes”, contó para pasar a detallar que se vendieron en cuestión de horas pese a que entregaba 10 sobres por persona.

“Sobrevivir en Argentina es aprender un libro que en otros lugares del mundo ni siquiera tienen”, analizó sobre el cuadro. Algo de eso, deriva de la intervención del Gobierno, que reunió a kiosqueros con la empresa Panini, dueña del álbum en la Secretaria de Comercio Interior: “Como se dice en el fútbol es hablarle a la tribuna. Panini le pifia al hacer un contrato de marketing con supermercados, donde el padre va una vez por mes. Al kiosco va cada rato. Esos contratos que firmó, diga lo que diga Tombolini (el secretario de Comercio de la Nación), lo va a tener que respetar”.

Después de esa reunión, un particular denunció a la empresa fabricante de figuritas del Mundial de Qatar por incumplir con las leyes de defensa de la competencia, abastecimiento y derechos del consumidor. Interviene el juez Julián Ercolini y Guillermo Marijuán es el fiscal a cargo. El denunciante es el abogado Vilmar Federico Avilés y los denunciados son los fabricantes de las figuritas del Mundial: Giusepe, Benito, Humberto y Franco Panini.