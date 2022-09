Gimnasia recibe a Tigre en el Bosque y busca seguir prendido: hora, formaciones y TV

Está claro, y aceptado por cada uno de los involucrados, que la Liga Profesional entró en su etapa decisiva, y que en ese marco, cada punto cotiza en oro. Gimnasia es parte de esta realidad, y para continuar alimentando su ilusión deberá ganarle a Tigre, un rival complicado, que llegará al Bosque con credenciales que lo presentan como un equipo de primera línea.

El partido, correspondiente a la fecha 21 del certamen, comenzará a desarrollarse a las 15:30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con televisación de TNT Sports y Germán Delfino como juez central, secundado por Maximiliano Del Yesso y Gerardo Carretero, como asistentes, Ariel Penel desempeñando las funciones correspondientes al cuarto árbitro y Diego Abal, junto con José Savorani, a cargo del VAR, la herramienta de ayuda que opera desde el predio deportivo de la AFA, en Ezeiza.

La derrota del martes en Santiago del Estero, como visitante de Central Córdoba, le complicó el panorama al Lobo, porque el 1-0 lamentado sobre el final lo bajó de lo más alto de la tabla de posiciones, y lo obliga a recuperar terreno en este cruce con Tigre, que llegará a nuestra ciudad luego de ganarle por 2-0 a Vélez, en el estadio José Dellagiovanna, e igualar 1-1 contra Godoy Cruz, en Mendoza, en su anterior salida de Victoria.

En esas dos presentaciones apareció como goleador el paraguayo Blas Armoa, con un grito en cada uno de esos partidos, lo que no es poco teniendo en cuenta que asoma por detrás de Facundo Colidio, quien convirtió frente a Vélez, y Mateo Retegui, máximo anotador del torneo, con 13 conquistas, cuatro de ellas mediante la ejecución de remates desde el punto del penal.

Por más que se encuentra transitando una etapa caracterizada por la irregularidad, Tigre es una amenaza, a pesar de lo cual, para Gimnasia es el rival a vencer para avanzar con posibilidades en dirección a un final de la presente Liga Profesional de final abierto, y sin un candidato con mayores posibilidades que el resto.

“Hay que estar tranquilos pese a esta derrota, porque todavía quedan 21 puntos por delante. Ahora hay que ganarle a Tigre, porque falta muchísimo y estamos apenas a dos puntos de Atlético Tucumán”, manifestó Néstor Raúl Gorosito, el primero que apostó fuerte por este equipo albiazul, luego de la caída en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

“Por supuesto que no haber ganado es lo que más me duele, pero eso no cambia nuestra obligación para con el próximo partido. Hay que ganarlo, seguir juntos y mantener la ilusión”, destacó quien en la semana sufrió una baja para el resto de la temporada: Lautaro Chavez, una de las apuestas de “Pipo”, más luego de la lesión sufrida por Cristian Tarragona, en la tercera fecha, y la transferencia de Johan Carbonero, por estos días en Racing.

En la práctica del jueves, en Estancia Chica, Chavez sufrió una nueva lesión ligamentaria y de acuerdo a los estudios se informó que el jugador tiene un esguince grave con ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esto ocurrió en medio de una semana en la cual Gorosito analizaba la evolución de Nicolás Contín y Matías Melluso, quienes por diferentes molestias no pudieron viajar a Santiago del Estero.

A pesar de no haber incorporado refuerzos con miras al actual certamen, con las bajas de Tarragona y Germán Guiffrey, quienes de ninguna forma estarán en condiciones de reaparecer en esta Liga, Gimnasia se convirtió en animador principal respaldado por una campaña que de local muestra datos muy relevantes, con siete triunfos y dos empates.

El conjunto Tripero, en 60 y 118, venció a Patronato (2-0), Racing (3-1), Defensa y Justicia (1-0), Lanús (1-0) Godoy Cruz (2-0), Indepediente (3-1) y Arsenal (2-0); mientras que igualó frente a Colón (0-0) y Aldosivi (0-0), partido este último en el que se presentó con ausencias de peso. Y considerando las presentaciones como visitante completa una estadística de 36 unidades, producto de 10 triunfos, seis paridades y cuatro derrotas, con 21 goles a favor y 11 en contra.

Tigre, el rival de turno, dirigido técnicamente por Diego Martínez, al que Gorosito conoce de memoria porque lo ha visto jugando en Victoria todas las veces que pudo, registra seis victorias, nueve reparto de puntos y cinco caídas, con 28 goles a favor y 24 en contra. Está lejos de la punta, y también de los tres pasajes a la Copa Libertadores, pero... Está “a tiro” de la Copa Sudamericana, y es su gran objetivo.

FORMACIONES

Gimnasia: 17- Rodrigo Rey; 6- Guillermo Enrique, 4- Leonardo Morales, 3- Oscar Piris, 18- Nicolás Colazo; 44- Benjamín Domínguez, 30- Agustín Cardozo, 10- Brahian Alemán, 11- Ramón Sosa; 43- Eric Ramírez y 15- Franco Soldano. Suplentes: 1- Tomás Durso, 2- Guillermo Fratta, 41- Gonzalo González, 31- Matías Bazzi, 5- Emanuel Cecchini, 33- Nery Leyes, 27- Manuel Insaurralde, 28- Tomás Muro, 22- Matías Miranda, 38- Alexis Steimbach, 26- Alexis Domínguez y 9- Nicolás Contín.

Tigre: 23- Gonzalo Marinelli; 17- Lucas Blondel, 36- Víctor Cabrera, 6- Abel Luciatti, 20- Sebastián Prieto; 10- Lucas Menossi, 42- Ezequiel Fernández, 16- Alexis Castro; 18- Blas Armoa, 32- Mateo Retegui y 11- Facundo Colidio. Suplentes: 1- Manuel Roffo, 30- Brian Leizza, 19- Nicolás Demartini, 4- Martín Ortega, 8- Martín Galmarini, 5- Sebastián Prediger, 26- Ezequiel Forclaz, 25- Agustín Baldi, 22- Agustín Obando, 9- Ijiel Protti, 7- Pablo Magnín y 29- Gonzalo Flores.

Árbitro: Diego Abal.

Cancha: Gimnasia y Esgrima La Plata.

Hora de inicio: 15.30.

TV: TNT Sports.