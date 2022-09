El desgarrador relato de Sofía Zámolo en "PH": "Mi hermano falleció cuando yo tenía 8 años"

El ciclo de entrevistas "PH, Podemos Hablar", que conduce Andy Kusnetzoff, tuvo varios invitados interesantes este sábado por la noche, día en el que se emite el programa por la señal de telefé.

El instagramer "Coscu", el cantante popular LIT Killah, la experimentada actriz Mirta Busnelli, el ex futbolista del seleccionado uruguayo Sebastián “Loco” Abreu y la modelo Sofía Zámolo, fueron los que concurrieron a esta nueva edición y contaron sus historias de vida, donde se emocionaron y revivieron momentos fuertes de su infancia, adolescencia y también ya de grandes.

Justamente esta última, fue uno de los famosos que mas protagonismo tuvo. Zámolo habló sobre "una infancia difícil" y recordó un hecho que aún le provoca mucha tristeza a ella y a su familia. “Cuando yo era muy chica se separaron mis papás, cuando tenía un año y medio. Perdí un hermano en un accidente cuando yo tenía ocho, era rarísimo de repente encontrarme con la muerte. Era hermano gemelo de mi hermano más grande, de Diego. Eran Diego y Fede”, relató.

A su vez, la modelo afirmó que su hermano, en ese momento, “estaba en una moto muy tranquilo y un auto no lo vio, se lo llevó puesto y lamentablemente falleció”.

“Me acuerdo como si fuera hoy el momento en que mi mamá me cuenta que Fede no va a volver a casa y que estaba en el cielo. De repente me encontré con la muerte a los ocho años. Me acuerdo del momento en el que nos tuvimos que despedir de mi hermano y me parecía irreal. Todas mis amigas estaban jugando con muñecas y yo de repente me encontré con algo tan duro como es la muerte", cerró.