Asaltan a un jugador de Midland cuando sacaba el auto del garaje de su vivienda

Un jugador del Club Atlético Ferrocarril Midland, que milita en la primera “C”, sufrió una terrible entradera en su casa de Los Hornos.

Según le contó la mujer a la Policía, cuando el futbolista, de 28 años, se aprestaba a sacar el coche del garaje del domicilio, situado en la calle 63 entre 139 y 140, cerca de las siete de la mañana del sábado, aparecieron tres encapuchados armados, que lo amenazaron y lo obligaron a ingresar en la propiedad.

Allí, una vez que controlaron la situación, los ladrones se apoderaron de unos 200.000 pesos en efectivo, un televisor, una PlayStation, prendas de vestir varias -todas de hombre- y algunas alhajas de oro.

Se desconoce en qué medio fugaron los autores del ataque. Lo cierto es que anoche permanecían prófugos de la Justicia.

La investigación, por jurisdicción, recayó en la seccional tercera de La Plata, con conocimiento de la UFI N° 9.

Lo ocurrido, como suele suceder, fue comentado de inmediato a través de las redes sociales, donde se hicieron eco del hecho y le brindaron “contención virtual“ a los damnificados.

“Seguro que son los mismos que robaron en 141 entre 63 y 64”, expresó un vecino. “Y en 64 entre 143 y 144”, agregó otro.

En medio de los posteos, no faltaron comentarios como “Los Hornos tierra de nadie” y después, ante la difusión de la imagen de un coche blanco en el que fugaron los asaltantes, una mujer aclaró “es mi auto. Me robaron todo a las nueve de la noche. No me dejaron nada. Me robaron todo”.

Ese asalto, se conoció, ocurrió hace nueve días en 62 entre 143 y 144.

“Desde que habilitaron el predio de tierras usurpadas, Los Hornos es tierra de nadie. Desgraciadamente en esta zona ya imposible vivir en paz. Era un lugar sumamente tranquilo, pero ya no“, publicó un habitante del barrio.

Una mujer, con décadas de residencia en la zona, también expresó: “Hace 60 años que vivo en Los Hornos y nunca se vio lo que está pasando ahora. Qué coincidencia. Todo viene desde hace dos años para adelante. No te discuto. Antes también asaltaban, pero la crueldad, la impunidad y la prepotencia de estos tiempos, nunca la escuché ni vi antes“.

“La sociedad cambió negativamente, pero aunque tengamos un policía por cuadra, es imposible parar esto. Es necesario cambiar de estrategia. Tampoco tenemos el apoyo del Ministerio de Seguridad. Solo pueden ofrecer operativos, lo demás, nada!!! Nos soltaron la mano”, agregó.