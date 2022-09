Estupor por la muerte de otra persona desamparada

Personal del same en plaza Italia. La víctima tenía 48 años / EL DIA

Un hombre de 48 años, que se encontraba en situación de calle, fue encontrado muerto ayer en Plaza Italia.

Se trató del segundo caso de estas características que ocurre en la Ciudad en menos de un mes.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, a través de un llamado al 911, se dio a conocer la presencia de una persona tendida sobre un sector de ese paseo público, boca abajo y sin aparentes signos vitales.

Pocos minutos después, apenas un equipo de emergencias médicas del SAME llegó al lugar, se constató el deceso de la víctima y se comprobó que no había sufrido ataques por parte de terceros, ya que no lucía ningún tipo de heridas en la superficie corporal.

Incluso, a pocos metros de la escena, se encontraron pertenencias que serían de su propiedad y el aparente sitio donde pasaba la noche.

En la comisaría segunda se iniciaron actuaciones por “averiguación de causales de muerte”, con conocimiento de la UFI penal en turno de La Plata, a cargo de la fiscal Ana María Medina.

El hecho provocó gran conmoción en la zona y, fueron varios los que siguieron de cerca las alternativas del procedimiento, que terminó con el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue policial para la realización de la operación de autopsia, que servirá para certificar las razones por las que se produjo el fallecimiento.

La principal hipótesis es la de un ataque cardíaco.

UN VERDADERO DRAMA

Como se sabe, no son pocos los que carecen de un refugio para vivir y guarecerse de las inclemencias del tiempo, sobre todo de las lluvias o las bajas temperaturas que aún se sienten en horas de la madrugada.

Se trata de un verdadero drama social y que en La Plata también tiene su impacto.

Al margen de la existencia de albergues y otras instituciones, muchas veces esas personas desamparadas se niegan a concurrir a ellas en busca de ayuda, lo que potencia todos los peligros, incluso el de la propia muerte.

A fines de agosto pasado, en Diagonal 74 y 120, dentro del ámbito de un local de comidas al paso, se halló a otro hombre sin vida.

Según el reporte policial de aquellos días, se trató de una persona en situación de calle, que dormía arriba de una bolsa de basura.

El reporte oficial mencionó que se trató de un hombre mayor de edad.

El hallazgo causó una gran conmoción en la zona, sobre todo porque a esa hora era intensa la circulación de vecinos.

La Justicia, al igual que en el caso de ayer, abrió una causa por “averiguación de causales de muerte”, con intervención del fiscal Álvaro Garganta (UFI 11).