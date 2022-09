Intento de asesinato a Cristina: rechazaron la excarcelación del líder de "la banda de los copitos"

La Cámara Federal porteña denegó hoy la excarcelación a Nicolás Gabriel Carrizo, el acusado de participar en la organización del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de tratar de esconder prueba incriminatoria.

Así lo informaron fuentes judiciales de los tribunales de Comodoro Py sobre la situación de apuntado como el líder de la "banda de los copitos".

El jueves pasado, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal ya había rechazado un pedido similar hecho por la defensa de Agustina Díaz, otra de las imputadas en este expediente.

Carrizo es el jefe del grupo de los copitos con el que trabajaban Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, considerados coautores del homicidio calificado de la vicepresidenta en grado de tentativa. Aunque inicialmente fue testigo, desde hace dos semanas está preso. Fue arrestado el La fiscalía entiende que pudo haber sido un partícipe necesario del intento de magnicidio.

Según reveló Infobae, Carrizo se afirmó en la audiencia lo siguiente: “Por favor, averigüen bien. Yo hice muchas jodas. También le dije a la mama de (Sergio) Orozco que se había muerto y no se había muerto. Soy de hacer jodas muy pesadas. Tengo humor negro. Pero le juro por mis dos hijos y mi padre que falleció, que no tuve nada que ver. Me enteré por la tele con todos mis amigos. Me gustaría estar afuera y estoy acá en esta unidad penal".

En este marco las palabras del apuntado como líder de la "banda de los copitos" cerraron la diligencia que había comenzado al mediodía en el segundo piso de los tribunales de Retiro. Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia escucharon los argumentos. Un rato después, rechazaron el pedido a la espera del avance de la investigación.