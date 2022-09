"Teto" Medina quedó en libertad, pero sigue investigado acusado de someter a la servidumbre a adictos

La Justicia de Quilmes ordenó hoy la excarcelación del conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina y de otros diez detenidos acusados por supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", donde vivían jóvenes con consumos problemáticos de drogas.



"Hicieron lugar a la excarcelación”, dijo el abogado de Medina, Adrián Tenca, y se espera que el animador abandone en las próximas horas la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes donde se encuentra detenido junto al resto de los imputados.



Medina quedará libre, pero seguirá imputado en la causa y no podrá acercarse ni a las víctimas y ni a las sedes de "La Razón de Vivir" en los partidos bonaerenses de Berazategui y Florencio Varela, y de la provincia de Córdoba, según dispuso en la resolución el juez Adrián Villagra, del juzgado de Garantías 8 del departamento de Quilmes, descentralizado de Florencio Varela.



Medina había sido detenido junto a otras 16 personas el 22 de septiembre en una serie de allanamientos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.



El exhumorista y animador del programa VideoMatch fue acusado de ser la cara visible de la organización "La Razón de Vivir", para reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país, que luego supuestamente eran reducidos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.



Días más tarde declaró ante el fiscal del distrito bonaerense de Berazategui Daniel Ichazo y entregó su teléfono celular a los investigadores.



"Él fue absolutamente claro, iba una sola vez por semana (a la comunidad terapéutica), trabajaba de once de la mañana a las cinco de la tarde, cumplía un rol de dar charlas a los chicos y no tiene absolutamente nada que ver con el rol de esta organización", dijo al respecto Tenca.



El letrado indicó que su cliente "cobraba diez mil pesos por charla, que se los transferían a su CBU", y que hacia lo mismo en otras quince fundaciones que trabajan con personas con problemas de adicciones.



En tanto, el juez negó la excarcelación al director de "La Razón de Vivir", Néstor Zelaya, quien la semana pasada se había negado a declarar.