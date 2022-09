Fuerte confesión de Susana Giménez: "No tengo ganas de volver a la televisión"

La diva hizo declaraciones a la salida de la avant premiere de Argentina, 1985 y habló sobre su futuro laboral.

En los últimos años, Susana Giménez estuvo algo alejada de la conducción en televisión y dosificando sus actividades laborales. Ahora, A la salida de la avant premiere de Argentina, 1985 -película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, dirigida por Santiago Mitre-, la diva confesó: “La verdad no tengo ganas de trabajar en televisión".

“La semana que viene me voy a Uruguay y después creo que me voy al mundial. Me voy a Qatar”, contó Giménez sobre su futuro inmediato. Pero rápidamente aclaró que no va a estar en el país árabe para trabajar, sino que disfrutará del fútbol como una hincha más de la Scaloneta.

Así, respecto del ofrecimiento para conducir el programa ¿Quién es la Máscara?, (show conducido por Natalia Oreiro) señaló: “No me pareció que era para mi, no era para mí, es un programa donde no hay un premio, qué sé yo”, se justificó la conductora a la hora de dar motivos de la decisión que tomó. “No era para mí. Cada cual hace lo que le gusta. A esta altura de la vida hago lo que me gusta”, repitió con una sonrisa.

Finalmente, vale recordar que, a finales de septiembre, Giménez terminó su temporada teatral con Piel de Judas en Punta del Este. Fueron dos meses de un éxito que sobrepasó las expectativas, al punto que la obligaron a sumar funciones y localidades en el Enjoy. Fueron jornadas de emociones varias, entre el regreso a las tablas, la visita de familiares y amigos, reconciliaciones vividas en el país en el que reside desde mediados del 2020.