La Provincia tomó préstamos por U$S 500 millones para financiar infraestructura en salud y seguridad vial

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, firmaron junto al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, los contratos para dos préstamos por un total de U$S 500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a financiar el fortalecimiento e integración de las redes de salud y un programa de Seguridad Vial para la Provincia. En representación del BID suscribió los acuerdos la jefa de Operaciones en Argentina, Denise Obara.

Al respecto, el ministro Pablo López afirmó: “Desde el inicio de nuestra gestión hemos mantenido una política de financiamiento responsable en la que priorizamos a los Organismos Internacionales de Crédito. En ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo es muy importante para la Provincia, no solo porque es uno de nuestros principales organismos financiadores, sino por el importante apoyo otorgado durante 2020 a través de una línea de crédito que nos permitió hacer frente exitosamente a la pandemia de Covid 19, que ya se encuentra completamente ejecutada, y de la cual el contrato que suscribimos hoy es la segunda operación”.

“Estamos muy agradecidos con el acompañamiento del gobierno nacional y el BID, en este caso para seguir avanzando en obras de infraestructura tales como la construcción de 52 nuevos Centros de Atención Primaria, o la rehabilitación de 146 kilómetros de la ruta provincial 2, que nos permitirán fortalecer aún más el sistema de salud y la seguridad vial de la Provincia, y generar así una mejora en la calidad de vida de las y los bonaerenses”, agregó.

El primer contrato por U$S 300 millones tiene un plazo de 4 años y se destinará al financiamiento del Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud en la provincia de Buenos Aires (PROFIR II), que permitirá la construcción de 52 Centros de Atención Primaria (CAPS) en el interior de la Provincia, siete Centros Comunitarios de Salud Mental y dos Unidades Residenciales Provinciales, entre otras iniciativas, beneficiando a 6,6 millones de bonaerenses en forma directa. Esta es la segunda operación de la línea de crédito condicional (CLIPP) de U$S 600 millones firmada en 2020 para apoyar y fortalecer el sistema de salud de la Provincia. La primera operación, PROFIR I, de U$S 150 millones se encuentra ejecutada en su totalidad.

El segundo contrato, por U$S 200 millones, tiene un plazo de ejecución de 5 años y permitirá financiar el Programa de Seguridad Vial, a través del cual se llevarán adelante intervenciones tales como duplicación de calzada, construcción de banquinas pavimentadas, ciclovías, cruces seguros, iluminación y señalética. Entre otras obras, el Programa contempla la rehabilitación de 146 km de la RP2, próxima a adjudicar; la repavimentación de calzada y banquinas de la RP 205; la ampliación de la RP 1003; y obras como la ampliación de las calzadas de la RP 88 y de la RP 36. El Programa de Seguridad Vial beneficiará a 6,5 millones de personas.