"Busco una razón": desgarrador posteo del novio de la embarazada que murió en un accidente en La Plata

Al cumplirse un mes de la muerte de Rocío Molloy, la embarazada de 6 meses que perdió la vida en un accidente cuando viajaba en moto en 122 y 70 (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-8-31-3-12-25-desconsuelo-por-la-muerte-de-una-chica-embarazada-en-un-accidente-policiales), el novio de la joven realizó una desgarradora publicación en su cuenta de Facebook. "Busco una razón", escribió para dar cuenta del dolor que significó la pérdida de su pareja y el bebé que estaba por nacer.

"Hoy se cumple un mes de sus partidas mis amores. No logro entenderlo aún por qué me dejaron tan solo. No sé cómo empezar ni cómo terminar. Para mi vida lo fueron todo. Me hacen mucha falta, día y noche", comenzó escribiendo Nicolás. Y agregó: "Recuerdo todos los lindos momentos que pasamos juntos. Nuestros proyectos. Eran con vos, mi familia son ustedes. Cada día que me levanto pienso y no creo. Las extraño mucho y hoy mi vida no es la misma sin ustedes. Me duele mucho tener que escribirte y no tenerle cara a cara. Van a ser mis angelitos que me guían desde arriba".

Luego e4xpresó: "Las amooo con todo mi corazón. Sé que en la otra vida nos vamos a volver a encontrar porque son los amores de mi vida!!. Cuando termine con nuestros proyectos te voy a mostrar que lo logramos. Estoy buscando una razón para tanto dolor". Por último, cerró su posteo pidiendo que "descansen en paz".

Cabe recordar que el pasado 30 de agosto a la madrugada Rocío perdía la vida en Villa Elvira, y la noticia causó un enorme dolor. El desconsuelo entre sus afectos se vio potenciado en sobremanera porque dentro del vientre de esta mujer se estaba gestando una nueva vida que también se vio interrumpida de forma abrupta. Además se supo que dejó a una pequeña de apenas tres años de vida.

El siniestro ocurrió cuando la joven se encontraba retornando a su domicilio. Según precisaron fuentes policiales a este diario, se trató del choque entre la moto en que circulaba la víctima y su novio y un Renault 9 de color gris, que al llegar a dicha esquina no habría podido frenar y que, producto de ese impacto, su ocupante salió despedida y terminó perdiendo la vida al caer sobre la cinta asfáltica.