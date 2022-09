Fantino fuera de ESPN: “¿Por qué siempre me tengo que ir yo? Es triste”

Alejandro Fantino, incómodo con “el sistema” que propone el periodismo deportivo tradicional, abrió un espacio propio, Neura, en el que hace radio pero que sale en vivo por diferentes plataformas, desde YouTube a Twitch.

En su primera emisión, el también conductor de televisión apuntó sus cañones contra colegas como Pollo Vignolo y Mariano Closs, con quienes compartía espacio en ESPN. Sin embargo, debido a las reacciones de sus fuertes acusaciones, la señal tomó la decisión de desvincularlo.

Ayer, fue el propio Fantino el que contó la novedad y dijo que a pesar de sentirse “incómodo” trabajando para esa plataforma, no dejaba de estar “triste” en tanto volvió a quedar fuera del sistema del periodismo deportivo como le pasó hace ya más de una década cuando, según contó, por criticar al “grondonismo”, fue obligado a dejar el deporte y a recalar en otras facetas periodísticas, como el político o de espectáculos.

“No voy a seguir en ESPN. Es una etapa cerrada y no hay nada raro. En el canal siempre me trataron con mucha amabilidad”, anunció el periodista confirmando una versión que comenzó a correr con fuerza en la mañana de ayer.

Según dijo, se presentó ayer temprano a la señal a grabar y se encontró con una reunión de directivos: le plantearon que no lo veían cómodo, él dijo que efectivamente no lo estaba, y concordaron terminar la relación laboral.

En ESPN, como se dijo, trabajan Pollo Vignolo y Mariano Closs, con quien Fantino se manifestó muy duramente el martes: de Closs dijo que no iba a soportar más que un colega le diga cómo tiene que trabajar y de Vignolo criticó su forma de hacer periodismo. También había dicho que si alguien le ofrecía ir a cubrir el Mundial con alguno de ellos les “escupiría la cara”.

Desde su “pequeña embarcación”, como definió a la flamante plataforma Neura, Fantino siguió “atendiendo” a sus enemigos, a quienes acusó, básicamente, de ser “los dueños del sistema, de la pelota, del fútbol”. De tener el poder, de ser el sistema.

En ese marco, lamentó: “Siempre me tengo que ir, loco. ¿Por qué siempre me tengo que ir yo? Es triste permanentemente irte. ¿Por qué siempre los Closs y los Vignolo se quedan y yo me voy? No sé”.

Según aseguró, utilizará ese novedoso espacio, que ayer registró varios problemas técnicos, para intentar “cambiar el sistema de análisis de fútbol” porque entiende que “hay que ser mejores”.

Y ese fue el pie para pedirle disculpas al público, en tanto, en su debut, tuvo un exabrupto del que se arrepintió: “Yo no soy así. Tengo buena onda con la gente, la gente me quiere. Reconocen mi humildad. Y si yo digo que el periodismo deportivo es un hecho cultural, que hay que ser mejores, no está bueno decir lo que dije. En ese enojo, ese malestar, a veces digo cosas de una forma que no puede ser. No es ese el periodismo que yo propongo. Me equivoqué con el público y tengo los huevos para pedir disculpas”.

Dejó en claro que intentará poner en debate la función que debería tener el periodismo deportivo y militar por un cambio y, en ese contexto, le advirtió a sus colegas: “Pollo y Closs compren canilleras porque no va a haber más árbitro en el partido. Vamos a jugar sin árbitro, como en el potrero”.

Con analogías romanas y citas filosóficas, Fantino siguió presentando batalla: “Esto se va a poner muy picante, hermoso”, y chicaneó: “Pollo, hacete hacer un pantalón con cuatro bolsillos, así vas cambiando las manos”.

Y aunque anunció su salida del sistema tradicional, prometió revancha: “Ahora queda afuera uno muy picante. No me arrugué con Grondona, mirá si me voy a arrugar contra ustedes dos. Ahora vamos a bailar… Se las voy a ganar. Denme un tiempo”.

EL CRUCE CON CLOSS

Muchos se sorprendieron el martes cuando Fantino le tiró con todo a Closs, con quienes pensaban que tenía buena onda. De hecho, corrió el rumor de que en los pasillos de ESPN lo habían apodado “el alcahuete” por cómo se vinculaba con Mariano. Pero parece que Alejando nunca superó un cruce que tuvieron al aire en 2020 tras un partido de Boca: “Esperé a tener mi lugar para decirlo desde mi barco. Desde mi barco papá, chiquitito, 20 cañones de un lado y 20 del otro. Nunca más voy a soportar que venga un colega y me diga ‘esto es fútbol’. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa ‘esto es Esparta’ le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie, ¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol, yo no soy un mercenario de Jerjes. Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda. Me decís esto es fútbol, y yo también te digo, Neura también es fútbol”.