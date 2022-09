“El ladrón le tiró a matar”: detalles del feroz ataque a balazos al cajero

El cajero de 29 años de un supermercado de Los Hornos que fue baleado en la tarde del viernes por un delincuente, continúa internado en el hospital San Martín, donde al cierre de esta edición se aguarda por su pronta recuperación.

De todos modos, se indicó que las heridas sufridas -dos tiros en la cara y otro en un antebrazo- no ponen en riesgo la vida del muchacho, identificado oficialmente como Guillermo Hudec.

Tal como lo reflejó este diario en su edición anterior, el demencial ataque a este trabajador del comercio “Súper de barrio” que funciona en 66 entre 139 y 140, se produjo en horas del cierre de caja, después del mediodía, en momentos en que había varios empleados y clientes.

“NO ABRÍA LA CAJA POR NERVIOS”

Ayer a la tarde, uno de los compañeros la víctima, Mauro Arriola (24), le contó a EL DIA en ese local que “este delincuente, que parece de aproximadamente 24 años, ingresó al negocio a las 14.55 (del viernes), cuando había 7 empleados y 3 clientes, entre quienes se encontraba una mujer con su pequeño hijo en uno de los carros”.

Sin rodeos, el asaltante encaró a Hudec, uno de los cajeros, ordenándole que le entregara todo el dinero que había dentro de la caja registradora. Ello mientras le apuntaba firmemente con un arma de fuego para respaldar a esa exigencia.

Pero el joven quedó petrificado al verse amenazado precisamente por el arma del ladrón. La situación fue corroborada ayer por Arriola durante la charla con este diario.

“Guillermo no se resistió en ningún momento. Lo que pasa es que el delincuente no paraba de apuntarle con el arma y se puso tan nervioso, que no podía abrir la caja registradora”, explicó Arriola.

En esos instantes de máxima tensión, reveló este empleado, “el asaltante le dijo a Guillermo ‘dale, dale’ para que no se demore más en darle el dinero de la caja. Pero como mi compañero no lograba abrirla, ya enfurecido, le disparó tres veces”.

Precisó que los impactos de bala dieron “dos en el pómulo derecho, uno debajo del otro, y el restante en el antebrazo derecho”.

El estruendo por la detonación y el revuelo entre personal y clientes que se hallaban en el supermercado, convencieron al violento delincuente de que se imponía apurar la fuga.

“Al final, no robó nada. Solamente le advirtió a algunos compañeros que quería asistir a Guillermo por estar baleado, que ‘no hagan nada raro o los quemo’ y enseguida se fue con el cómplice que lo esperaba afuera sentado arriba de una moto”, reveló después el mismo empleado.

De inmediato, Arriola puntualizó que al momento de los balazos descerrajados por el maleante a Hudec “yo estaba entre las góndolas reponiendo mercaderías”.

Agregó: “Me estremecí por el ruido de los disparos, pero para mí en ese momento, más allá del susto, fue correr hacia el sector de la caja para saber qué había ocurrido con Guillermo”.

Testigos llamaron rápidamente al 911 y minutos después arribaron varios patrulleros con efectivos del Comando de Patrulla. Y, un rato después, una ambulancia del SAME.

El joven cajero fue posteriormente trasladado de urgencia al UPA de Los Hornos, pero ante la complejidad de las lesiones fue trasladado seguidamente al Policlínico.

Según pudo saber este diario de fuentes cercanas a la víctima, el joven tuvo que ser derivado posteriormente a un nosocomio de Ensenada. Sin embargo, su evolución pareciera ser “un milagro”, agregaron las fuentes, ya que se encuentra consciente y a la espera de su recuperación.

“LA SEGUNDA VEZ EN 2 SEMANAS”

Durante la charla, Arriola no obvió mencionar que el ataque al cajero “fue la segunda vez que vienen a robar en las dos últimas semanas”.

Recordó que el caso anterior “fue distinto” porque “el delincuente era de unos 45 a 50 años y se limitó a reclamar la recaudación para luego irse enseguida”.

“En cambio -enfatizó- el que baleó a Guillermo le tiró a matar, sólo por maldad al no poder robar”.