Estudiantes, sin juego, logró un empate que no alcanza

Lo dijo Mariano Andújar después del pitazo final: por la manera que jugó Estudiantes, el punto conseguido ayer en Vicente López en el empate 0-0 contra Platense terminó siendo una unidad para sumar, pese a que en el juego estuvo muy pero muy por debajo de sus posibilidades.

Está claro que no le sirve de casi nada a un equipo que aspira a meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores y mucho más en una jornada que tuvo como ganadores a Gimnasia, River y Racing, por citar sólo a tres de los equipos que aspiran a lo mismo.

Pero como en el juego el equipo estuvo enredado e incómodo, el punto terminó siendo algo, muy poco pero algo al fin. En otro momento del campeonato hubiese terminado siendo una derrota, tal como le sucedió en partidos contra Independiente, Arsenal y Tigre, en los cuales fue superado pero tampoco avasallado y se volvió con las manos vacías.

Estudiantes atraviesa un momento del torneo donde necesita sumar, porque luego de quedar eliminado en la Copa Libertadores y, previamente, de la Copa Argentina, el único objetivo que tiene por delante es clasificar otra vez a la copa más importantes de las organizadas por la Conmebol. Y así, jugando de manera regular y sumando un punto no le va a alcanzar.

Párrafo aparte para el momento futbolístico con Ricardo Zielinski a la cabeza. El Ruso ya presentó su renuncia y los dirigentes no se la aceptaron. Los jugadores le respondieron en la cancha en oportunidad del triunfo sobre Unión. Pero la relación no parece ser la mejor y el equipo, por momentos, no parece tener el sello del entrenador que llevó a Estudiantes a jugar los cuartos de final de la Libertadores. Hay algo que no cierra y por eso, por tercera semana consecutiva se fue sin hablar. ¿Hasta cuándo se forzará a esta pareja que no parece tener su mejor afinidad?

TUVO QUE CAMBIAR VARIAS VECES SOBRE LA MARCHA

Platense arrancó mejor. Con un gran trabajo de Iván Gómez ganó el mediocampo y desde esa recuperación asistió a Mauro Zárate que en su rol de generador de fútbol encontró demasiados huecos en la defensa, primero con tres jugadores, por momentos con cinco y luego con cuatro. En el primer tiempo la pasó peor que en el complemento.

El mencionado Zárate (jugó bien en el inicio de las jugadas pero abusó mucho de su individualismo) hizo revolcar a Mariano Andújar con un fuerte remate desde la izquierda que casi se mete por el palo derecho del arquero.

Estuvo tan incómodo el Pincha que el DT modificó varias veces el esquema defensivo

El exjugador de Vélez, además, tuvo la más clara cuando tras un desborde por la izquierda de la defensa albirroja recibió la habilitación. Pero con todo el arco a su disposición tiró la pelota afuera lo que pudo ser la apertura del marcador.

En ese primer tiempo Estudiantes no tuvo juego. Fernando Zuqui fue absorbido por la presión de Gómez y Villalba (por eso se adelantó Morel), y entonces Benjamín Rollheiser debió retrasarse demasiado para tomar la pelota. A Castro le costó desbordar por la derecha y por izquierda Emmanuel Mas no supo si quedarse para marcar o asistir a sus compañeros.





Manuel Castro tuvo una chance clara de gol que desaprovechó al rematar afuera del arco / Fotobaires Manuel Castro tuvo una chance clara de gol que desaprovechó al rematar afuera del arco / Fotobaires

Casi que no tuvo opciones el Pincha en esos primeros 45 minutos, cuando desde el banco llegaban órdenes de defender con tres, luego con cuatro y algunas veces con cinco. Fue un manojo de confusiones que sólo la falta de jerarquía ofensiva de su rival dejó el marcador en cero.

Estudiantes tuvo un remate desde afuera del área de Mauro Boselli (no pudo encontrar la pelota en todo el partido) y un cabezazo de Castro tras el único desborde de Mas por la izquierda. El uruguayo no supo darle precisión a la pelota pero fue lo más claro de su equipo en esos 45 minutos iniciales.

En el segundo tiempo el local siguió presionando en la salida de Estudiantes, que para reforzar a su última línea tuvo el cambio de Luciano Lollo por Leonardo Heredia. Sí, esa fue la primera variante buscando un equilibrio totalmente perdido. Es verdad que en el complemento le llegaron con menos peligro que en el primer tiempo, pero aun así no tuvo manejo ni control de pelota y los cambios que sucedieron no ayudaron demasiado.

Si bien Platense llegó más, en el complemento Noguera estrelló un cabezazo en el palo

Rollheiser no pudo hacerse cargo de la pelota pero no porque no tuviera ganas sino porque el esquema no le permitió asociarse con nadie. Castro perdido en la banda y cuando se quiso meter por el medio, muy apagado Leo Godoy en su regreso al equipo, confundido Emmanuel Mas y muy solo Boselli que claramente no está para ser referente de área.

En ese complemento el local siguió insinuando más pese a no tener peligro dentro del área de Mariano Andújar. Estudiantes mejoró con el ingreso de Lollo pero le faltó la otra parte del juego. No obstante contó con tres chances, dos muy claras de gol. Una, a los 7 minutos, un cabezazo de Fabián Noguera que se estrelló en el palo derecho de Ledesma. En el rebote Mauro Boselli remató fuerte pero el cuerpo del arquero, que abrazó la pelota como quien se encuentra con un amigo en el exterior. A los 30 minutos el uruguayo Méndez (otro de los cambios que no dio un salto de calidad) quedó mano a mano con el arquero rival pero no pudo controlar bien la pelota. Y a falta de 10 minutos Franco Zapiola, que reemplazó a Rollheiser, habilitó por arriba de los centrales al uruguayo Castro, que definió fuerte y alto. Pudo llevarse el premio mayor, pese a no merecerlo de ninguna manera.

Finalmente fue empate y no cayó muy bien. Zielinski otra vez se marchó sin hablar, los jugadores exteriorizaron su fastidio y el clima de un ciclo agotado otra vez en el ambiente. Se trajo un punto para La Plata pero si la ambición es grande los resultados deben serlos también. Porque así no le va a alcanzar.