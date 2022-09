Pidió la absolución un exfuncionario de Vialidad

La defensa de un ex funcionario de Vialidad Nacional con funciones en Santa Cruz desde 2008 a 2016, Mauricio Collareda, pidió ayer su absolución y negó que el también acusado empresario Lázaro Báez haya tenido “injerencia” en decisiones del organismo, en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en esa provincia.

“Es escandaloso e inaceptable” el pedido de seis años de prisión de la fiscalía para Collareda, ex responsable del distrito 23, Santa Cruz, de Vialidad Nacional, sostuvo su defensor oficial Luis Alonso Martínez en el alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

Además afirmó que “ni Báez ni nadie de su empresa tenia injerencia en Vialidad”.

También negó que el ex funcionario haya sido amigo del dueño de Austral Construcciones y sostuvo que la maniobra que se analiza en el juicio “no está probada”

Collareda “no tuvo ninguna intervención relevante en la maniobra que fue descripta que, por otro lado, tampoco considero que se encuentre probada”, al iniciar su alegato en la llamada causa “Vialidad”

“La única solución posible es la absolución”, adelantó, a poco de comenzar a exponer ante el Tribunal Oral Federal 2, en el que remarcó que Collareda “no tenía ninguna afinidad con el empresario Lázaro Báez”.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron en su alegato condenar al exfuncionario de Vialidad Nacional a seis años de cárcel por haber omitido el control de las adjudicaciones de 51 obras a empresas de Báez, entre ellas Austral Construcciones.

Además aseguró que “nadie” del “entorno empresarial” de Báez tenía “injerencia en la gestión del distrito 23”, la jurisdicción Santa Cruz de Vialidad Nacional.

La fiscalía pidió a Collareda “la máxima pena” por el delito de defraudación a la administración pública pero “no alcanza la prueba para arribar a un veredicto condenatorio”, afirmó el defensor ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu que integran el TOF 2.

La audiencia transcurrió de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

En su acusación los fiscales argumentaron que Collareda debía ser “los ojos” de Vialidad Nacional en Santa Cruz pero que, por el contrario, habría “cumplido a rajatabla la orden de beneficiar a Báez” como parte de la supuesta asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015, según el alegato acusador.

El debate seguirá el próximo viernes con la defensa del acusado Raúl Daruich, también ex funcionario del distrito 23 de Vialidad Nacional.

La fiscalía pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Báez y diez años para el ex ministro de Planificación. Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros acusados.

El lunes, el abogado de otro acusado el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro abrió la etapa de alegatos defensistas y aseguró que la fiscalía “violó la Constitución” al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados.

El letrado aludió a una causa penal que se llevó adelante en la Justicia de Santa Cruz y que concluyó que no hubo delito.

La defensa de la Vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el Tribunal para el orden de las exposiciones.