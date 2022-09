El duro momento de Vicuña: la muerte de su padre y el recuerdo de su hija Blanca, en una increíble coincidencia

El actor chileno Benjamín Vicuña, no se encuentra pasando un buen momento a nivel emocional. El martes 6 de septiembre, su papá, Juan Pablo Vicuña Parot, falleció tras encontrarse internado en grave estado desde hace algunas semanas y luego de atravesar varios momentos complicados en cuanto a su salud.

Mas allá del fallecimiento de su padre, no es un mes mas para Vicuña, ya que un 8 de septiembre, pero del 2012, su hija Blanca fallecía por una neumonía hemorrágica, producto de un derrame cerebral.

Sin dudas, ese fue un golpe durísimo para la pareja, que en su momento compartía con la modelo y conductora de televisión, Carolina "Pampita" Ardohain.

“Luego de estar nueve días internada en la Clínica Las Condes y como consecuencia de una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, fue confirmada la muerte de Blanca Vicuña Ardohain”, publicaron los medios tras la dolorosa noticia. Más tarde llegarían el comunicado oficial de la familia: “Agradecemos el cariño y apoyo para Blanca, se fue rodeada de amor y luz. Viviremos nuestro dolor en la privacidad de la familia, amigos y con la energía que nos han enviado cientos de personas. Infinitas gracias”.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”, fue el mensaje que posteó Vicuña en su cuenta de Instagram, en donde también recordó a la pequeña: "Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”.