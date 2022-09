Los Pumas 7s debutan en el Mundial de Seven

Los Pumas 7s comenzarán hoy su participación en la octava edición del Copa del Mundo de Seven, que se disputará en Sudáfrica.

El debut de Los Pumas 7s, en los octavos de final, será desde las 11:23 (hora de nuestro país) ante el ganador del encuentro que disputarán Kenia y Tonga y, en caso de avanzar de ronda, uno de los posibles rivales sería Nueva Zelanda, actual campeón del mundo.

El certamen se disputará entre hoy y el domingo en Ciudad del Cabo y tendrá un nuevo sistema de competencia por eliminación directa. Por eso, los ocho mejores seleccionados de la clasificación anual, entre ellos Argentina, compiten directamente en octavos de final.

Los primeros encuentros correspondientes a los 16avos de los representativos masculinos serán los siguientes: Irlanda vs Portugal, Canadá vs Zimbabue, Samoa vs Uganda, Escocia vs Jamaica, Kenia vs Tonga, Gales vs Corea del Sur, Hong Kong vs Uruguay y Alemania vs Chile.

Los seleccionados que disputarán directamente los octavos de final son Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina, Fiji, Australia y Sudáfrica. El sábado se jugarán los cuartos de final y el domingo se llevarán a cabo las semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final.

El plantel argentino está integrado por los jugadores Joaquín De la Vega, Agustín Fraga, Luciano González, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol (capitán), Franco Rossetto, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

Sobresalen las presencias de Moneta (mejor jugador del mundo) y el capitán Revol, que participó en las ediciones mundiales de 2013 (Moscú) y 2018 (San Francisco). También están Osadczuk, González y Schulz, integrantes del plantel en el Mundial 2018, en el que Los Pumas7s finalizaron quintos.