Crece el conflicto por neumáticos: precios astronómicos, faltantes y marcas "desconocidas" en La Plata

El conflicto entre los trabajadores del neumático y las empresas del sector por la falta de acuerdo paritario, sumado a los problemas derivados de la economía nacional y el faltante de dólares, que impacta de lleno en las importaciones, convulsionó el mercado de los neumáticos.

Faltante, pocas unidades en stock, las pocas que hay de primera línea a precios que duplican los valores de hace cinco meses, volviéndolas prácticamente inaccesibles, y el desembarco a medias de productos de fabricación china de marcas desconocidas en el mercado local.

Hoy, el Sindicato Unido de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) está cumpliendo un nuevo paro en las plantas de Fate, Bridgstone y Pirelli, luego de que el miércoles fracasara otra audiencia en la que se intentó una salida al extenso conflicto que lleva casi cuatro meses, y a la espera de la audiencia entre las partes que el ministerio de Trabajo fijó para el lunes próximo.

Este conflicto reciente la producción de neumáticos de tal forma que no sólo llegan en un número muy reducido a las gomerías, cuando las fábricas entregan, para la venta de particulares sino también para las automotrices, que también disminuido su stock para los vehículos 0Km. Incluso, algunas comenzaron a equipar algunos modelos específicos con marcas alternativas.

A todo esto hay que sumarle los límites a las importaciones fijadas por el Gobierno a raíz del faltante de divisas. Y como si fuera poco, la inflación sin freno que viene castigando el poder adquisitivo de los argentinos, agravada en los últimos meses, terminan de dar forma a un combo explosivo para quienes la necesidad de cambiar los neumáticos del auto.

Un relevamiento hecho por eldia.com tomando como referencia dos medidas de neumáticos como son 185/65/15, utilizados por ejemplo por el Onix de Chevrolet, y 205/55/16, utilizadas en el Sandero Stepway, de Renault, entre gomerías de La Plata y de Ciudad de Buenos Aires indica que en el término de 5 meses los precios se dispararon casi un 100% igual marca y modelo, en otros casos directamente no tienen de la medida consultada y ahí surgen como alternativas marcas desconocidas en nuestro país, en su mayoría de procedencia china.

Así, mientras a mediados de mayo un neumático marca Bridgestone en 205/55/16 valía $47.800 en 18 cuotas, actualmente ese mismo negocio porteño, que además es distribuidor, no tiene y el precio de la última vez que tuvo en stock era de $84.300 con la misma financiación. Como alternativa propone una línea china económica a $65.600.

En el caso de la medida 185/65/15, en mayo la marca Bridgestone tenía un precio final de $38.000 en 18 cuotas, actualmente no tienen y la alternativa en este caso sí es de una marca de primera línea (Khumo) a $54.500 en 18 cuotas, con la particularidad que les quedan sólo 4 unidades.

"Es lo único que tenemos por ahora, no tenemos nada más para ofrecerte", es la respuesta ante la consulta de otras opciones. "No tenemos fecha de ingreso y cuando nos entregan nos entregan de a cuatro, de a ocho. A veces el camión trae y a veces no", explican casi con resignación.

Otra firma con varias sucursales y que también tiene venta on line sólo tiene disponible en 205/55/16 a $101.000 de contado. Pero si pensamos en la opción de pagar en cuotas, el valor se dispara a $144.000 en 18 cuotas. "En 185/65/15 no tenemos stock en esa medida y por el momento no tengo información de nuevos ingresos", se disculpan.

Finalmente, otra gomería que también comercializa por Internet y tiene representación en nuestra ciudad, tienen de las dos medidas consultas, aunque los precios de mayor a ahora cambiaron, y mucho.

En 185/65R15 la Goodyear Efficient Grip pasó de $47.800 en 12 cuotas a $83.000 con la misma financiación, mientras que en la medida 205/55R16 de $48.389 de contado o $53.765 en 12 cuotas se disparó a $69.356 o $84.621 en caso de querer abonarla en 12 cuotas.

Incluso, hace algunos días, desde un reconocido local de La Plata confiaban que habitualmente tenían en stock arriba de 3.500 neumáticos y ya le estaban quedando menos de 500, de todas las medidas y marcas, con tendencia a la baja.