Tensión y desalojo en YPF: detectan que un empleado estaba armado

Momentos de tensión se viven esta mañana en la planta de YPF de nuestra región. Según le confiaron fuentes oficiales a este diario, tuvieron que desalojar un sector debido a que se detectó que un empleado ingresaba armado.

Todo habría sucedido en una obra tercerizada, en donde "detectaron en un scanner que un empleado ingresó con un arma de fuego", precisaron las mismas fuentes. Es por ello que se ordenó el desalojo para que se realice una inspección en el lugar.

Esta mañana los guardias "no se animaron a pararlo", especificaron sobre el momento en que descubrieron el arma, por lo que llamaron a la policía. Pero como la Bonaerense no puede ingresar al predio por tratarse de jurisdicción nacional, acudieron agentes de Prefectura, que trabajó en la búsqueda del acusado, pero no habían podido hallarlo.

Otros testigos aseguran que "podría haber hasta 4 armas que ingresaron empleados". En tanto, indican que este episodio estaría vinculado a la larga lista de hechos violentos que tienen a la interna de la UOCRA local como protagonista.