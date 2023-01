Desesperado pedido de una jubilada platense de 83 años sin agua: "Que Dios me dé paciencia para tolerar esto"

Elsa Murúa tiene 83 años, es jubilada y vive en 524 bis entre 14 y 15. La vecina es una de los tantos platenses que este verano padecen una vez más la escasez de agua en sus hogares. Su caso, sin embargo, conlleva un drama particular debido a su edad. Tras estar más de 72 horas a canillas secas, la mujer exclamó: "Que Dios me dé paciencia para ir tolerando todo esto".

La usuaria graficó que a falta de este líquido esencial por estos días su vida cotidiana se transformó en un calvario. "No tenemos agua para lavar una papa, una lechuga, un tomate. No podemos cocinar. No podemos ir al baño para hacer nuestras necesidades. No podemos limpiar ni higienizarnos", lamentó.

"Tengo 83 años, y pronto cumpliré 84. No me puedo movilizar demasiado. Me tengo que ir a bañar a otros lugares. No puedo andar yendo de un lugar a otro porque tengo mis complicidades de salud", dijo.

"En ABSA hoy nos dijeron que están realizando tareas de mantenimiento y que finalizarán a la noche. En cualquier caso no pueden hacer eso en verano, lo tienen que hacer en invierno. De todas formas ya son varios días sin servicio. Esperemos que se solucione", añadió la vecina.

Por otro lado, Jesús Ocampo, usuario de 50 y 154, Los Hornos, contó que "tenemos un hilo de agua, es mínimo el suministro, desde diciembre". Y agregó que "en los últimos días que hizo mucho calor el problema se agravó porque los cortes fueron totales".

"Hoy ya no sale agua. No sabemos qué hacer, a dónde reclamar. A ABSA hemos llamado pero no pasó nada", manifestó. En ambos casos, los vecinos reclamaron "que las autoridades políticas escuchen a los vecinos que no tenemos agua y hagan algo por la mejora de este servicio que es fundamental".