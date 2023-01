Estudiantes se mide con Peñarol: hora, formaciones y TV

Estudiantes jugará esta noche jugará su cuarto amistoso de pretemporada frente a Peñarol, en el estadio “Campeón del Siglo”, desde las 21,30 y se podrá . Es importante remarcar que será el primero de 90 minutos desde que comenzó los trabajos el pasado 5 de diciembre. En caso de empate, habrá penales

El equipo dirigido por Abel Balbo ya se probó ante Los Andes, Curicó Unido, de Chile, y el seleccionado sub-20 de Uruguay, mientras que el domingo jugará también en Montevideo frente a Atlético Tucumán. Hasta el momento tiene todos triunfos y en la última presentación de 50 minutos en el Country de City Bell dejó una buena imagen ante un pobre Curicó Unido.

El partido de esta noche representa una más que interesante oportunidad para saber qué cosas tiene consolidadas y cuáles tendrá que mejorar si es que quiere ser protagonista en el torneo, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, las tres competencias que lo esperan.

Las miradas estarán puesta sen José Sosa, la gran esperanza que tiene la dirigencia y el cuerpo técnico para que sea la manija del equipo. El exBayern Munich jugó contra Curicó pero no lo hizo el martes pasado contra la Sub 20 de Uruguay por un problema estomacal. Si está ok será de la partida contra Peñarol, que lleva un par de semanas de entrenamiento y presenta a su nuevo entrenador: Alfredo Arias, hermano de Marsol Arias Sánchez, exdelantero de Estudiantes en la década del ‘90.

Balbo no contará para estos partidos con Ezequiel Muñoz, quien el lunes se sometió a una limpieza de la rodilla izquierda y se sumará a la actividad grupal la próxima semana cuando el plantel retorne a La Plata.

Muñoz hizo toda la pretemporada, participó de los amistosos y vale recordar que se viene de recuperar de una lesión ligamentaria. No tendrá problemas en estar a disposición para el inicio del próximo campeonato.

Práctica con la presencia de Guido Carrillo

El plantel trabajó hoy en el Predio Naval en Montevideo donde el cuerpo técnico ordenó trabajos con pelota en espacios reducidos y en cuatro grupos. La otra parte del ensayo fue un táctico en defensa y ataque, en distintos espacios del campo de juego, mientras que hoy la actividad matutina será en el hotel y por la noche se jugará el amistoso.

El cuerpo técnico ya cuenta con Guido Carrillo, que el martes pasado se hizo oficial su regreso, trabaja a la par del plantel y en alguno de los amistosos es probable que sume minutos, ya que venía en competencia en el fútbol de China. El delantero firmó contrato con Estudiantes hasta diciembre del 2024.

Esta noche podría estar sentado en el banco de los suplentes y si eso no ocurre con seguiridad lo hará el domingo en el mítico estadio Centenario de Montevideo.

Un probable equipo para enfrentar al elenco Carbonero sería con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Zaid Romero y Emmanuel Más; Jorge Rodríguez; Benjamín Rollheiser; Fermando Zuqui o José Sosa y Pablo Piatti o Franco Zapiola; Mauro Boselli y Mauro Méndez o Mateo Pellegrino.

Luego del partido del domingo regresará el lunes por la mañana a La Plata en donde el sábado 21, previo al inicio de la competencia, jugará ante Independiente del Valle en La Plata, donde se presentarán los nuevos modelos de camiseta.