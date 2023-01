El plantel pega la vuelta y sigue en el Country

Estudiantes seguirá esta semana su pretemporada en el Country de City Bell, luego de lo que significó su estadía de casi una semana por tierras uruguayas, done disputó un amistoso contra la selección sub 20 de Uruguay, Peñarol y el encuentro de ayer ante Atlético Tucumán.

El plantel abordará al Buquebús que de manera directa unirá Montevideo con Buenos Aires. El viaje está previsto que se inicie a las 11 de la mañana y dos horas y media después estará en la zona del Puerto de Buenos Aires.

Lógicamente en la jornada de hoy no habrá entrenamiento en el Country sino que el reencuentro será mañana en horario matutino en el Country de City Bell, donde seguirán entrenándose de cara al compromiso de la próxima semana ante Independiente del Valle de Ecuador, que servirá para presentar dos nuevos modelos de camisetas y a los refuerzos. ¿Será también el turno de darle la bienvenida a Santiago Ascacíbar? Es el deseo de la dirigencia.

El plantel tendrá en los próximos días el regreso de Ezequiel Muñoz, quien luego de someterse a una limpieza del menisco de su rodilla izquierda, se volverá a entrenar a la par de sus compañeros. Difícil que llegue en condiciones para el primer partido, pero la idea es poder estar ok para la segunda o tercera fecha. Desde lo físico no tiene problemas porque se estuvo entrenando todo diciembre, así que responde bien no quieren descartar que pueda jugar ante Tigre. Es difícil, pero no imposible.

Otro de los jugadores que sufrió una molestia durante la pretemporada fue Brian Orosco, quien se quedó al margen de los entrenamientos en Montevideo y no se sabe cuándo tendrá al alta médica para volver a estar a la par del resto de sus compañeros.