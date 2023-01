Advierten sobre el efecto de la sequía en el arbolado: más pérdidas y peligros

Poco después de las 4 de la tarde del lunes pasado, en el Parque Saavedra se escuchó un crujido y, a los segundos, el ruido ensordecedor del impacto de un inmenso tronco que se rajó y se desplomó al costado del lago. Afortunadamente ninguna persona resultó herida, pero el tema revivió la preocupación por el estado en el que se encuentran los ejemplares de una Ciudad que siempre se caracterizó por su variada forestación. Tanto los integrantes del Foro en Defensa del Árbol como los de Fundación Biosfera se pronunciaron a favor de políticas públicas que programen y controlen las especies de la Ciudad.

Hace poco más de un mes un árbol cayó en 8, entre 50 y 51 y le ocasionó heridas a una mujer. Algunos días antes, la caída de otro árbol en 58, entre 15 y 16, impactó contra dos automóviles, los vecinos aseguraron que fue una crónica anunciada porque llevaban meses advirtiendo a la Municipalidad que ese ejemplar estaba a la miseria.

Sin saber sobre las causas de la caída del ejemplar de Parque Saavedra, desde el Foro en Defensa del Árbol se indicó que pudo ser el resultado de un conjunto de factores como la sequía, vientos inusuales y la edad del ejemplar. “El cambio climático resume muchas de las causas y estamos atravesando con particular crudeza el fenómeno de La Niña que agudiza la situación. Relacionado con ello, creemos significativo señalar la falta de un control de la salud de los forestales, más en un parque de la Ciudad es evidente. Ese tronco ahuecado no es de un día y es un factor que hace a la estabilidad del árbol”, sostuvo Marcelo Garófalo, integrante del foro.

En ese sentido se remarcó como imperioso realizar un censo de todos los ejemplares arbóreos existentes. Eso incluiría el diagnóstico de su estado sanitario y la posible intervención.

“De ser así, caídas aleatorias cómo la del árbol del Parque Saavedra no hubieran ocurrido o estarían previstas. Una vez más, la improvisación es lo que prima en la gestión del arbolado urbano platense”, se apuntó desde la entidad.

Desde otro ángulo, se indicó que en general muchos árboles están sufriendo la falta de agua, algo que se observa en el amarillamiento de sus hojas pese a estar en pleno verano.

El foro destacó que los árboles, además de sus múltiples beneficios a los humanos que se traducen en sombra y purificación del aire, entre otros, también son esenciales para otros seres vivos como aves, insectos polinizadores, mariposas, etc.

“Más que nunca precisamos que estén saludables y con su follaje preservado, como todos los seres vivos necesitan del agua para subsistir. En días secos, calurosos y con muy escasas lluvias el riego es imprescindible para asegurar su supervivencia”, indicó.

No obstante desde el Foro se hizo la salvedad de que primero es necesario satisfacer las necesidades humanas, ya que hay vastos sectores afectados por la falta del servicio de agua, o con una deficiente prestación. “Entendemos importante que aquellos que puedan, compartan el agua de riego con el árbol de la vereda, al caer el sol o en las primeras horas de mañana, sobre todo en aquellos barrios o localidades con un normal abastecimiento de agua”, aseguró Garófalo.

Piden un plan integral

El foro remarcó la necesidad de contar con un plan integral de manejo del arbolado público, donde éste sea visto como sistema y no como un solo ejemplar, para evitar, por ejemplo, la realización de plantaciones en épocas de escasas lluvias, o prevenir con el censo que compone ese plan, situaciones como la planteada en el Parque Saavedra.

En la misma línea Horacio de Beláustegui, licenciado en Ecología y director de Fundación Biósfera aseguró que recientemente se cayeron dos árboles al lado del lago del Parque Saavedra. “No fue por falta de agua, sino porque falta un plan de manejo de las especies, un proyecto e ir ajustándolo”, dijo el especialista.

Ese renglón viene generando críticas y hasta un litigio judicial por el plan de poda que se desarrolló en el invierno.

Entre las decisiones desacertadas, De Beláustegui señaló los ejemplares que se plantaron en los últimos años en la rambla de 64 desde 12 a calle 15. Indicó que no resultaron apropiados por su tamaño, “tienen un fuste muy bajo y no resisten nada, además no los cuidan, no les ponen tutores, no corren las hormigas ni los riegan, entonces se secan por falta de mantenimiento”, afirmó.

Con relación a los ejemplares del Parque Saavedra señaló que se observa una destrucción que surge por la falta de planes específicos y controles.

“Con la Fundación hicimos una guía de aves autóctonas que hay en ese lugar y empezamos a hacer relevamiento de los peces, pero los árboles se están destruyendo”, apuntó.

El especialista observó con preocupación que hay árboles timbó, propios de las zonas subtropicales, en los que les crecieron ficus en las copas y eso, en muchos casos termina matándolos. “Son exuberantes, se los ve en nuestra selva, pero no hacen nada por ellos. Debe reforestarse porque el espacio es maravilloso, hay especies muy bien desarrolladas como pinos, cipreses y araucarias, pero hay que hacer mantenimiento, reponer, cortar, sacar los que sea necesario”.

Con relación a las temperaturas altas de este verano, de Beláustegui sostuvo que hay especies que en cualquier momento se van a secar porque no están en buen arbolado.

“Tienen la costumbre de poner palmeras como las de Plaza España sin preguntarse que finalidad tienen, acá necesitamos árboles de hojas caducas que en esta época proyecten sombra para que esté mas fresco y agradable. ¿Qué sombra puede dar palmera, qué surtidor de agua puede ser con las lluvias o qué percha para que aniden las aves?”, concluyó el ecologista.

Por eso reforzó la idea de que se planifique la reforestación, se riegue y se fiscalice el estado de las plantas, más ante un panorama en el que el cambio climático es notorio y es necesario el rol de las plantas para el desarrollo de la biodiversidad, para la formación de sombra, de oxígeno y para contrarrestar el material particulado que contamina.

Ambientalistas de la Región piden un censo de árboles y una política para su cuidado