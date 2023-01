En Villa Garibaldi ya hay rebelión vecinal por las calles del humedal

Un nuevo capítulo y más caliente se empezó a escribir en la controversia entre vecinos y el Municipio en torno a la apertura de calles en la planicie de inundación del arroyo El Pescado, en Villa Garibaldi, al sur de la Ciudad. Ahora, vecinos que participan en una asamblea dedicada a la preservación ambiental de la zona se autoconvocaron, se plantaron frente al avance de los trabajos y frenaron la continuidad de la obra.

El grupo rechaza “de plano” la apertura de calles en medio de un paisaje protegido, una zona lindante con el arroyo, único curso de agua de la Ciudad declarado “libre de contaminación”.

La Comuna basa su proyecto en un ordenamiento territorial de la zona que se definió en 1885 y señaló, en ese sentido, que a partir de aquella planificación “se conformaron manzanas con su correspondiente parcelamiento y se cedieron las calles al uso público, lo que significa que las mismas pasan a formar parte de la trama vial de la Ciudad”.

Ya se habían manifestado los vecinos con otras protestas para evitar el desarrollo del proyecto y ahora volvieron a la carga y no dejaron que en la intersección de 19 y 670 un camión cargado de tosca volcara el material sobre el lugar donde el Municipio planea inaugurar una traza.

Los vecinos argumentan que la prioridad en ese sector platense es “proteger los humedales, la biodiversidad, la naturaleza y el medio ambiente que lo caracteriza”.

En esta última protesta, los vecinos no sólo obstruyeron con su presencia el paso al camión que portaba el material para extender sobre la nueva calle sino que además no dejaron avanzar a las máquinas retroexcavadoras, por lo que las tareas no pudieron proseguir.

“Hay una ley provincial y una ordenanza municipal que no sólo no habilita estas obras, sino que las prohíbe por completo”, reiteraron los vecinos de la zona.

La protesta, que enfrentó a la gente de ese sector de la Ciudad con los equipos de trabajo municipales, generó tensión en el lugar. De todos modos, en medio del reclamo los vecinos se reunieron y analizaron la situación y las estrategias a seguir.

Entre otras cuestiones, tienen dudas de la existencia de un estudio de impacto ambiental que habilite la obra.

Yolanda, una de las vecinas movilizadas por el reclamo, dijo que “volvieron los camiones a tirar toscas en las calles, nosotros nos opusimos a que entraran nuevamente”. Añadió que “es un paisaje protegido, está prohibido; y nosotros estamos tramitando un recurso de amparo porque lo único que nos puede proteger es lo judicial”.

La mujer contó que los operarios municipales demarcaron medidas de la calle 17 hasta 19 bis y de 670 a 673. “En el Municipio saben que hay una ley provincial y una ordenanza que se puede construir hasta la 670 -dijo y denunció: “hay un negocio inmobiliario”.

La posición de la Comuna

A partir del conflicto, desde la Municipalidad se informó que “se está desarrollando la apertura de calles cedidas al uso público, sin afectar el área protegida”. Y se agregó que “se autorizó recientemente la apertura de la calle 19 entre 670 y 672 para mejorar la conectividad de los vecinos de un sector del Parque Sicardi, en donde se construyeron viviendas durante décadas pasadas y hoy requiere de infraestructura vial acorde”.

La secretaria de Planeamiento Urbano municipal, María Botta, por su parte, precisó que abrir una calle “no implica una urbanización, no afecta al área protegida y favorece la conectividad del sector”.

Fuentes municipales señalaron que el ordenamiento territorial en que se sostienen los trabajos de apertura de calles, “puede verificarse en el registro del Sistema Catastral bonaerense”.

A partir de aquella planificación urbana, aseguran las mismas fuentes, en el lugar existen terrenos con sus respectivas partidas, escrituras y propietarios, que pueden venderse. “No obstante, gracias a la nueva normativa que impulsó el Municipio en 2021 se encuentran prohibidas las construcciones a partir de la calle 670, buscando así proteger al humedal.

Limpieza de El Pescado

La sequía impactó también sobre el arroyo El Pescado, cuyo lecho quedó sin agua. Más allá de una postal que podría ser dramática, la falta de caudal permitió a los vecinos proponerse el plan de aprovechar la bajante y organizar una jornada de limpieza de la cuenca para este fin de semana.

En la convocatoria los vecinos pidieron que los participantes concurran con gorra, agua y guantes.

La iniciativa fue fijada inicialmente para el sábado, pero a instancias de las previsiones meteorológicas (lluvia para ese día) ayer se definía un posible adelantamiento para mañana a la tarde.

En medio del piquete, se adelantó que irán a la Justicia con un pedido de amparo