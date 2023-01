¿Vuelven a jugar juntos? Una superestrella española podría ser compañero de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El defensor del París Saint-Germain, Sergio Ramos, podría convertirse en compañero del portugués Cristiano Ronaldo en el club Al Nassr de Arabia Saudita, que prepara una oferta en caso de que no renueve contrato con el equipo parisino.



"El próximo objetivo del Al Nassr es Sergio Ramos, a quien le harán una oferta si el PSG no le renueva contrato", publica este lunes el diario Mundo Deportivo.



El club árabe concretó en los últimos días de 2022 la contratación por dos temporadas del delantero portugués Cristiano Ronaldo y ahora "va por Ramos" agrega la publicación.



Los dirigentes del club saudita están "a la espera" de la decisión del PSG de prorrogar o no el vínculo del español español, que se extiende hasta el próximo 30 de junio.



El Al Nassr considera que el fichaje de CR7 "va a ser un efecto llamada, un aliciente para convencer a otros jugadores de nivel" agrega el diario. "Esta es la idea que tienen los dirigentes del Al Nassr y por esto se han puesto a trabajar. Primero Cristiano, luego muchos más cracks que viven los últimos años de su carrera deportiva".