Gabriel Milito reveló cómo ayudó a Guardiola a planificar la final Estudiantes-Barcelona en 2009

La final del Mundial de Clubes que Estudiantes jugó en Dubai contra uno de los mejores Barcelona de la historia quedó grabada en los hinchas contemporáneos del Pincha, más allá que significó un duro golpe porque ese 19 de diciembre de 2009 estuvo a minutos de volver a coronarse campeón del mundo, como en 1968 ante Manchester United en Old Tafford.

Mauro Boselli había abierto el marcador a los 37 del primer tiempo y hasta el final las ilusiones se mantuvieron intactas. Pero primero Pedro a un minuto del cierre y más tarde Messi en el tiempo suplementario dejaron al elenco dirigido por Alejandro Sabella y capitaneado por Juan Sebastián Verón con las manos vacías, pero sabiendo que le dieron batalla a un equipo que será recordado por siempre.

Más allá de esta historia archi conocida, ahora Gabriel Milito, que formó parte de ese conjunto español campeón, y que fue técnico de Estudiantes en dos oportunidades, reveló que ayudó al DT Josep Guardiola a planificar la gran final.

En una entrevista para TyC Sports, le preguntaron: "¿Por qué no le decís ahora en la cara que los traicionó cuando le dijo a Guardiola cómo juega Estudiantes?”. Fue allí que intervino Rodrigo "Chapu" Braña, panelista del envío, quien disparó: “Es verdad, porque yo después vi la nota y a mí me parecía raro que agarraba la pelota y no me venía a marcar nadie. Mi duda es, ¿vos le dijiste que me dejen la pelota a mí?”.

Milito no esquivó la pregunta y contó la anécdota, antes desconocida. “Hablé del Chapu, creo que no lo conté nunca. Era un partido súper importante para los dos, pero principalmente para el sudamericano. Tuve la suerte de estar del otro lado y en Argentina había una locura total por ese partido. Me acuerdo cuanta gente fue a despedir a Estudiantes a Ezeiza y nosotros en el Aeropuerto Del Prat habían tres cámaras y nadie más. Llegamos a Abu Dabi y Pep estaba bastante preocupado porque mientras en Argentina se hablaba únicamente de la final, en los diarios de Barcelona salían los posibles refuerzos para enero”, dijo el actual entrenador de Argentinos Juniors.

Luego reveló que como Barcelona no había ganado nunca la Copa del Mundo Guardiola "estaba obsesionado con ese partido. Una tarde que íbamos a entrenar, dos días antes, había dos sillas en la sala de la charla de Pep y yo recién me había levantado. Me llama y me dice: ‘Bueno contale a tus compañeros de Estudiantes de La Plata. Con qué nos vamos a encontrar’. Decí que yo había visto varios partidos de Estudiantes, la final con Cruzeiro. Empecé a explicar cómo tomaba un argentino ese partido”.

En el cierre de la nota respondió la duda a su ex compañero sobre si habló con el Barcelona sobre cómo manejar el mediocampo. Y sostuvo entre risas: “En la mitad de la cancha tienen al Chapu Braña y le dije a Xavi, a Andrés Iniesta que ahí es pelota y algo más. No es como en Europa o la Champions. Acá es pelota y algo más para sacarte del partido, para que te enojes. Y así fue, raspó de lo lindo en el medio".