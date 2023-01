Uno por uno, los argumentos de Tomei para pedir la absolución de los acusados de matar a Fernando

El abogado defensor de los acusados de matar a Fernando Báez Sosa (18) a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell en enero de 2020, Hugo Tomei, adelantó hoy ante los jueces del Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores, en el marco del juicio que busca esclarecer el fatídico episodio, que pedirá la absolución de sus defendidos y la nulidad del proceso judicial.

Tomei pidió además que sus defendidos sean condenados por el delito de "homicidio en riña", que prevé una pena máxima de seis años de prisión, o que, en su defecto, se los declare culpables por "homicidio simple con dolo eventual" y "se distribuyan las participaciones que el tribunal entienda" de cada uno, o por el delito de "homicidio preterintencional".

"No hay dolo, no se pudo comprobar el plan para matar en esos siete minutos, no hubo estado de indefensión, sí hubo una agresión", aseguró Tomei, quien además solicitó la nulidad del secuestro de los teléfonos celulares y las prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos ya que "no se los comunicó los derechos que los asistían".

En sus argumentos, el letrado alegó que no está determinado quién le pegó a Fernando y a sus amigos. A su vez, hizo parar a tres de los imputados y les preguntó a quién le pegaron de forma irónica, y porque antes a ellos se los acusaba de evitar que amigos de Báez Sosa lo vayan a socorrer y ahora los acusadores cambiaron y dicen que ellos también le pegaron a la víctima.

El defensor de los imputados sostuvo que “no está probado” el hecho y se quejó de la “indeterminación” de la acusación que ayer hizo la querella y la fiscalía de prisión perpetua.

Delante del tribunal del caso, dijo que “Toda la evidencia está contaminada, la sentencia que se pueda dictar va a intentar aproximarse pero no pueden salir de una cuestión cómo está”.

Para Tomei “los acusadores probaron otro hecho, es fácil. Ocho sujetos acordaron dar muerte a Fernando Báez Sosa. Me quejé de la indeterminación, y ahora pretende ser determinada. Cinco le pegaron y otros tres no”, comenzó Tomei haciendo referencia a la acusación inicial que rezaba que cinco de los ocho le pegaron a Fernando y otros tres sólo a los amigos de éste, haciéndolos partícipes del homicidio: Ayrton Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi.

También deslizó que “se imputó otra cosa a lo alegado ayer. Me tomaría el trabajo de preguntarle a Lucas Pertossi (a quien hizo ponerse de pie, ndr) ¿a quién le pegó? porque la fiscalía no lo pone, y ahora dice que también le pegó a Báez Sosa. Hizo lo propio también con Luciano Pertossi y luego con Ayrton Viollaz.

Posteriormente, cuestionó la declaración de los testigos porque “no pudieron ver” por su ubicación. “No está el dolo, hay una imposibilidad de probarlo, recuerdo que la fiscalía lo puso ayer en una patada en la cabeza y me preguntaba, si patear la cabeza a alguien implica la intención de muerte”, comentó y añadió: “cuál es la entidad de esa patada para probar dolo”.

El letrado dijo que es “falso e inverosímil” como acusó la fiscalía que en esos siete minutos previos al ataque a Fernando se planificó el homicidio, uno de los tramos de la acusación de ayer sobre que existió premeditación por parte de los rugbiers en ir a matarlo al joven de 18 años frente a Le Brique.