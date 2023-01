La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá la continuidad de la primera fecha del torneo de Primera División del Fútbol Argentino, donde Racing y Boca jugarán ante Belgrano y Atlético Tucumán respectivamente. En la serie A de Italia, habrá un duelo atractivo entre Napoli y Roma, pero previamente se cruzarán Lazio y Fiorentina. El PSG de Lionel Messi, se enfrenta ante el Reims por la liga de Francia. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Platense vs Newell's TNT SPORTS

19:15 Racing vs Belgrano TNT SPORTS

19:15 Colón vs Lanús ESPN Premium

19:15 Instituto – Sarmiento ESPN/ TV PUBLICA

21:30 Boca – Atlético Tucumán ESPN Premium

SERIE A

08:20 Milan vs. Sassuolo ESPN 2/ STAR +

10:50 Juventus vs. Monza STAR +

13:50 Lazio vs. Fiorentina ESPN 3/ STAR +

16:30 Napoli vs. Roma STAR + / ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:50 Niza vs. Lille STAR +

12:50 Ajaccio vs. Lyon STAR +

16:30 PSG vs. Reims STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:55 Valladolid vs. Valencia ESPN Extra/ STAR +

12:00 Osasuna vs. Atlético Madrid STAR + / ESPN

17:00 Real Madrid vs. Real Sociedad DIRECTV / STAR +

BUNDESLIGA

11:20 Schalke 04 vs. Köln ESPN 2/ STAR +

13:25 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund ESPN 2/ STAR +

FA CUP

10:30 Brighton & Hove Albion vs. Liverpool STAR +

MUNDIAL DE HOCKEY MASCULINO

08:00 Tercero y cuerto puesto ESPN 3

10:30 Final ESPN 3

EREDIVISIE

08:00 Twente vs. Feyenoord STAR +

10:25 Excelsior vs. Ajax STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Girezunspor vs. Galatasaray STAR +

SUPERCOPA DE ARABIA SAUDITA

14:00 Final DIRECTV 2

LIGA DE GRECIA

14:30 AEK Athens vs. Aris STAR +