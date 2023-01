El oficialismo evalúa sacar por DNU una nueva moratoria previsional

El Gobierno Nacional estudia la posibilidad de sacar mediante el mecanismo del DNU una nueva moratoria previsional, en un contexto donde se venció en diciembre pasado el plan de regularización jubilatorio vigente desde 2014 y ante la decisión de la oposición de bloquear el Congreso en rechazo al pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado desde el oficialismo.

Fernanda Raverta, titular del Anses, admitió que se encuentran evaluando la posibilidad, pero a su vez, no dejó de reconocer que el impulso de estas medidas no son fáciles, no son sencillas de empujar mediante el DNU, además puntualizó que "el caminito para que esta herramienta exista en la Argentina es un caminito parlamentario".

​El reclamo de la funcionaria vinculada a La Cámpora subyace en el proyecto de “Plan de pago de deuda previsional”, cuyo tratamiento se retomará este miércoles en Diputados luego de haber sido incluido por el presidente para las sesiones extraordinarias convocadas entre el 23 de enero y el 28 de febrero.

"Necesitamos una ley. Seguiremos profundizando con creatividad e inteligencia para ver cómo hacemos para tener este plan de pago de deuda previsional porque la verdad es que, insisto, es muy importante que en la Argentina podamos conservar lo que ya tenemos, lo que ya nos pertenece, que es que un argentino pueda pagar una deuda y poder tener una jubilación", enfatizó.

La comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados fue convocada para este miércoles a las 11 de la mañana. Entre los invitados fue convocada Raverta, además de otros dirigentes y especialistas vinculados con el tema previsional.

La iniciativa tiene la media sanción del Senado, pero el oficialismo fracasó rotundamente en su intento de aprobarla en diciembre por falta de quórum, debido a la tensión existente entre el oficialismo y la oposición por la embestida del Gobierno contra el Poder Judicial.

Desde la coalición gobernante advirtieron que la no aprobación de la nueva moratoria afecta a "800 mil personas que necesitan esta ley, porque van a estar en condiciones de jubilarse este año pero no van a poder hacerlo sin esta ley".

"Hay solo una de cada 10 mujeres que tiene los 30 años de aportes para jubilarse", señaló Raverta. "Lo que queremos es continuidad en los derechos que son de los argentinos y las argentinas, no queremos vivir semejante retroceso, que cuando hay algo que está bien vaya tan para atrás", indicó la directora ejecutiva de la Anses.

"La democracia funciona así. Cuando sos Gobierno tenés tus leyes, la oposición vota a favor, en contra, discute, pero nunca se cierra el Congreso, eso no está bien porque cerrar la Cámara de Diputados es dejar a los argentinos sin la posibilidad de, en este caso, jubilarse", cuestionó la funcionaria nacional.