Para Capitanich "no es razonable" que el Presidente, su Jefe de Gabinete y su ministro de Economía sean candidatos

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich llamó hoy a constituir "una mesa política de articulación" a nivel nacional dentro del Frente de Todos (FdT), de cara a las elecciones presidenciales de este año.

Fue en ese marco que al ser consultado por las presidenciales, afirmó que Alberto Fernández "tiene derecho a ir a la reelección" y consideró que en las elecciones primarias "no es razonable" que se presenten también el jefe de gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía Sergio Massa. "Si el candidato es el Presidente, es el Presidente. Sino será otro, pero el Gobierno no debe estar representado por varios candidatos", opinó.

Además Capitanich destacó que "no se pudo constituir un marco orgánico para el funcionamiento del Frente de Todos. Estamos hoy ante la perspectiva de un proceso electoral sin una definición de estrategia política. Falta una mesa política de articulación, que es posible y necesario hacer".

El mandatario provincial subrayó en declaraciones a radio El Destape que "la diversidad" de la coalición implica que existan "matices" dentro del frente aunque consideró necesario "un acuerdo programático para converger en la unidad". "Necesitamos equipos que formen parte de la distribución del espacio si decimos que somos un movimiento nacional, popular, democrático y federal. El liderazgo debe surgir de la voluntad popular que se exprese en las PASO", remarcó.

En tanto, afirmó que "no descalifica" a ningún candidato pero aseguró que "la líder del FdT" es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Cada vez que la exmandataria se presentó a elecciones, ganó", puntualizó. Y en el mismo sentido, subrayó: "No me cabe la menor duda de que es la principal candidata si tiene la voluntad de presentarse".

De todas formas, el mandatario chaqueño señaló que "es necesario construir otras alternativas con distintas expresiones" y mencionó a las las PASO como "una herramienta" en ese sentido. Luego añadió, en relación a la figura de la Vicepresidenta: "No hay que ponerla a confrontar con nadie porque está por encima de las contradicciones internas del conjunto de nuestro espacio".

En tanto, al ser consultado si se presentaría como candidato, Capitanich sostuvo que no tiene "una decisión tomada al respecto". "No depende solamente de mí. Creo que la política es una construcción colectiva. Estoy orientado a mi reelección como gobernador de Chaco pero no me voy a sustraer de la discusión política nacional y sobre todo de la propuesta de ideas", adelantó.

Finalmente, volvió a apuntar contra el centralismo porteño al advertir que en la asignación de recursos entre las provincias argentinas "hay una desigualdad extrema" por los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires que además fueron incrementados durante la gestión de Mauricio Macri, una decisión que ha sido "convalidada" por la Corte Suprema de Justicia cuando dictó la medida cautelar que benefició a ese distrito respecto a los fondos coparticipables. "Esto no puede funcionar así. Hay una insatisfacción democrática y las corporaciones buscan satisfacer intereses minoritarios", cuestionó.