Éxodo turístico a Brasil: cruzan 20 mil argentinos por día

“Con lo que me pedían por el alquilar un departamento en la Costa, me puse a hacer cuentas y me salía lo mismo que irnos a Floria”, cuenta Marcos Bustillo (46), un platense padre de dos hijos que este año cargó el baúl de auto con una compra de supermercado y encaró con su familia para el sur de Brasil. A juzgar por la situación de los pasos fronterizos, su caso no fue ciertamente una excepción.

Pese al cambio monetario desfavorable, una cantidad inesperadamente alta de argentinos eligieron este año pasar sus vacaciones en Brasil. Sólo en el paso froterizo de Paso de los Libres se viene registrando el egreso de más de veinte mil compatriotas por día, lo que ha generado demoras de hasta cuatro horas y la necesidad de establecer un operativo para agilizar la circulación.

“Esta semana entre 20 y 25 mil personas cruzaron por día el puente internacional” Agustín P. Justo-Getulio Vargas, que conecta las localidades Paso de los Libres, de la República Argentina, y Uruguayana, de la República Federativa de Brasil, informaron ayer desde la delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Migraciones.

Si bien en ese cruce internacional el pico de trásito suele darse entre las 9 a 18, ayer “a las 6 de la mañana la cola de vehículos, era infernal”, contó el director de Migraciones en Corrientes, Ataliva Laprovitta, quien pidió a los turistas tener “paciencia”, porque “la espera puede ser de dos a cuatro horas”.

Mas allá de las demoras propias del trámite de migración, en este cruce fronterizo el puente internacional, que data de 1947, “tiene una sola mano por vía y por él transitan habitualmente unos 1.200 camiones por día, lo que genera un cuello de botella importante”, explicó el funcionario nacional.

Frente a la sorpresiva afluencia de turistas argentinos, que en su mayoría se dirigen hacia playas del estado de Santa Catarina, efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Municipalidad de Paso de los Libres debieron colaborar para agilizar el paso vehicular.

Debido a la aglomeración de turistas ansiosos por comenzar sus vacaciones, también la dirección de Migraciones debió duplicar la cantidad de agentes que trabajan en ambos turnos a fin de agilizar el control de la documentación requerida para cruzar a Brasil.

Como detallaron las autoridades de Migraciones, los requisitos a tener en cuenta para cruzar la frontera son presentar el DNI tarjeta actualizado o pasaporte (no se aceptan constancias de extravío ni documentos digitales) y el certificado de vacunación contra el Covid (física o digital descargado). Quienes no se hayan vacunado deben presentar un test de PCR negativo o un antígeno realizado en las últimas 24 horas.

Con el objetivo de agilizar el trámite de ingreso, las autoridades de Brasil dispusieron el pre-registro de migración para turistas, mediante el cual se pueden introducir los datos personales necesarios para la inspección migratoria. El trámite está disponible para viajeros mayores de edad, residentes de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, y sólo para turistas que pasen por puestos de control terrestres y marítimos.