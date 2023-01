En el patio de su casa

Emoción y responsabilidad. Así vive estas primeras horas como entrenador tripero Sebastián Romero. Ayer al mediodía, “Chirola” fue presentado como DT albiazul, con un contrato por una temporada, hasta diciembre de este año.

“Estoy muy contento. Sinceramente no esperaba hoy ser el técnico de primera. Estábamos haciendo un muy buen trabajo en reserva y dada la situación del club y lo que pasó respecto a Pipo, Mariano me propuso esta posibilidad. Me contó las cosas que estaban pasando en el club, entonces era difícil decir que no, porque iba a ser complicado traer otro cuerpo técnico. Dada esa situación, con todo nuestro grupo de trabajo no dudamos y estamos trabajando. Hubo mucho tiempo perdido, pero empezamos el martes y ya estamos recuperándolo. Estoy muy contento, estamos en el lugar en el que todos queremos estar, Estancia Chica, haciendo la pretemporada. Acá hicimos muchas y es un lugar privilegiado en el que muchos equipos quisieran estar”, expresó Chirola en su presentación, antes de dar paso al ida y vuelta con los periodistas presentes.

Romero se manifestó “muy feliz” con la posibilidad de dirigir en su club. Y además expuso las bases, sus ideas en torno a la tarea ya comenzó a desarrollar, más allá de los aspectos emotivos: “Uno va mirando su vida, ve el pasado y se emociona. En mi caso me fueron pasando cosas desde muy chiquito acá. Seguiremos haciendo lo mejor, luchando siempre como me enseñaron en este club, con sacrificio, humildad, responsabilidad, trabajo. Eso es lo que le voy a inculcar a los jugadores. Es lo que conozco, lo que me enseñaron también en mi casa. No creo en otra cosa. Y creo que vamos bien en estos tres días de trabajo, vamos a llegar bien al campeonato. Confío mucho en el plantel, en el grupo que tenemos. Vamos a ser un equipo muy competitivo, no tengo dudas”.

El flamante técnico mens sana “proyectaba para más adelante” la posibilidad de hacerse cargo de un equipo, pero entiende que la chance le llega en un buen momento. “Me encuentra bien, con dos años de trabajo con los chicos en reserva. Creo que llega en un momento en el que me siento preparado, capacitado y con la ventaja de conocer a los jugadores y al club. Estoy contento, con mucha fe y confianza en que va a salir todo bien”.

“Chirola” trabajó mucho tácticamente en reserva en torno a un 4-3-3 con internos de muy buen pie y extremos picantes. “Quiero que sea un equipo difícil para los rivales y que sea protagonista. Hay muy buenos jugadores, confío plenamente en el mix entre jugadores grandes y jóvenes que quieres progresar. Puesto por puesto estamos bien, estamos para hacerle frente a cualquier equipo. Por eso, más allá de la situación compleja del club uno siente que tiene un equipo que lo respalda y lo va a respaldar en la cancha”, dijo el entrenador.

Romero les bajó a los jugadores un mensaje claro. “Lo único que les pido es que respeten la camiseta, que dejen todo por ella. El hincha se los va a agradecer”, sostuvo. “Hay pibes que juega muy bien y los jugadores de experiencia tiran del carro y le muestran el camino a los chicos. Hay que intentar jugar bien para ser un equipo completo”, agregó, a la vez que expresó que le gusta un fútbol agresivo con mucha dinámica en sus equipos. “Quiero que los hinchas salgan de la cancha representados por un equipo que entregó todo y que se vayan contentos a la casa. Eso es lo que quiero, que la gente se pueda ir contenta”, desarroló el DT.

“Me gustan los equipos protagonistas, intensos, agresivos, que tengan muchas situaciones de gol. Quiero que los defensores estén concentrados para que se empiece a jugar de nuevo y tener siempre el control del partido en nuestras manos. De a poquito estamos trabajando, es lo que le queremos inculcar a los jugadores, que vayan entendiendo lo que queremos tanto de local como de visitante”, explicó “Chirola”, quien tras dejar el fútbol con la camiseta de Quilmes se hizo cargo de la reserva tripera a principios de 2021 cuando Leandro Martini y Mariano Messera se hicieron cargo del primer equipo ante la muerte de Diego Maradona y la salida de Sebastián Méndez.

“Siento emoción, por supuesto, pero más allá de eso estoy enfocado en el trabajo”, dijo Romero de su nuevo rol. “Es una responsabilidad pero estoy convencido por eso tomé la decisión de poder hacerlo. Las cosas van a salir bien” marcó el exjugador, quien llegó a Gimnasia a los 6 años y tuvo tres pasos como futbolista.

A la hora de repensar características y objetivos de su incipiente carrera como entrenador, el nombre de Carlos Griguol es ineludible. “Fui creciendo con Timoteo. Es inevitable hablar de él. Fui creciendo con esa metodología de trabajo y creo en eso. Por supuesto uno no va a ser lo mismo porque Timoteo es inigualable, al igual que José Néstor Pekerman”. Más allá de los elogios al DT que lo llevó a los seleccionados juveniles y le permitió ser campeón mundial en Malasia ‘97, el faro es Timoteo por “la nobleza y el respeto que le tenía a la profesión”.

“Siempre dije que es el técnico perfecto porque reunía todas las condiciones que tiene que tener un entrenador”, dijo Sebastián Romero sobre Timoteo. “Más allá de que era exigente, era un tipo muy cercano. Era severo cuando tenía que serlo, daba mimos cuando tenía que darlos. Ojalá que tenga un poquito de lo que fue él. Haberlo tenido a mi me ayuda mucho porque en diferentes situaciones me ayuda a resolver cosas”, explicó “Chirola”, a quien Griguol llevó a Betis en la experiencia conjunta que tuvieron DT y jugador en tierras ibéricas.

“Chiro” se tomó su tiempo también para hablar de los afectos. Criado en una familia bien tripera, es un impacto el nuevo cargo. “La realidad es que todavía no tuve un minuto para sentarme a hablar con mi viejo y mi vieja”, dijo el DT. “Me gustaría pero necesitamos trabajar muchísimo. Ellos lo entienden, me conocen perfecto. Hablamos por teléfono y están muy felices”, completó.

También se refirió a la presencia de unos de sus amigos de la categoría ‘78, el mundialista Leandro Cufré, quien lo visitó en Abasto. “Lea siempre estuvo al lado en todos los acontecimientos importantes de mi vida. Me puso muy feliz, sabía que iba a estar acá. Él siempre quiere ayudar. Es de Gimnasia y de chiquito conoce bien lo que es esto. También me pone muy contento que Luquitas Lobos siga en reserva. Vamos por la misma línea, mucha gente trabajando en inferiores para que las cosas salgan bien. Es un momento para estar todos juntos, todos unidos, porque no es fácil este momento del club. Pero ¿quien no pasó un momento difícil en su vida y pudo salir adelante? Tengo mucha fe de que lo vamos a hacer todos juntos. No tengo dudas”.

