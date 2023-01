Criticó a Verón y ahora dejó el Pincha para volver al Lobo

En las últimas horas Gimnasia movió el mercado en el fútbol femenino y abrochó la incorporación de Fanny Rodríguez, de último paso por Estudiantes. La experimentada delantera ex Boca, River con un último paso por el Pincha con críticas al vicepresidente Juan Sebastián Verón volverá a Gimnasia, colores que defendió ya hace algunos años, incluso en el futsal en 2018.

Hace unos meses, Fanny Rodríguez había declarado a una emisora berissense que “a Verón no le importa el fútbol femenino”. En ese contexto, había señalado las dificultades para que Estudiantes estuviera a la altura de los equipos rivales. “Estudiantes es de los peores equipos en cuanto al apoyo. En Boca nunca me pasó algo así. Falta todo y no tenemos las condiciones mínimas para trabajar”, agregó en ese entonces la delantera.

La confirmación de la llegada de Rodríguez al Lobo es una buena noticia para un plantel que en el último tiempo ha tenido varias bajas, la última de ellas la lateral Agustina Maturano que jugará en Racing Club. Además de Fanny Rodríguez, el equipo albiazul sumará a otra jugadora de la región, ya que Florencia Gaetán dejó Villa San Carlos y vestirá la casaca azul y blanca.

Además, quedó confirmado que Juan Leyton, de extensa trayectoria en el fútbol de nuestra ciudad tanto en Las Malvinas o en la Selección de la Liga será el reemplazante de Franco Bertera en la dirección técnica de la primera división tripera. Celeste Ferrarini, quien estaba a cargo de la reserva y terminó entrenando a la primera tras la renuncia de Bertera, tampoco seguirá durante esta temporada.

Gimnasia terminó en la novena colocación con 32 unidades en un último torneo en el que estuvo lejos de repetir campañas de campeonatos anteriores.