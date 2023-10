Inquietud y compras: más movimiento por las góndolas

Argentina vive momentos de extrema tensión e incertidumbre. Con el dólar blue por encima de los mil pesos -que provoca aumentos de precios en todos los rubros- y un contexto eleccionario cargado de condimentos, el presente se transforma en una permanente lucha por llegar a fin de mes.

Los dichos sobre cuestiones económicas del candidato presidencial más votado en las PASO 2023, Javier Milei, quien se perfila de cara a las elecciones del 22 de octubre (”el peso es excremento” y “el plazo fijo no sirve para nada”, entre otras polémicas frases), son apuntados por la nueva escalada de la divisa norteamericana que se vende en el mercado informal, y que repercute directamente en un bolsillo cada vez más flaco. Por eso, los platenses buscan la manera de hacer rendir el dinero, aprovechando promociones bancarias o anticipando compras para no ser sorprendidos por más subas.

En los últimos días y particularmente este miércoles, se puede observar mayor movimiento en los hipermercados y supermercados mayoristas de nuestra ciudad. Más allá de que se trate de los primeros días del mes, cerca de la fecha de cobro para el segmento de trabajadores formales, no son pocos los que están aprovechando a “stockearse”, según se repite cerca de las góndolas. “Milei asusta”, se escuchó decir a uno de los clientes de un hipermayorista platense, en referencia a las declaraciones que realizó el libertario, al que se le atribuyen duros cruces de afirmaciones.

“Está todo carísimo y los precios aumentan semana a semana. En estos momentos los dirigentes políticos tienen que ser más responsables, porque las consecuencias las pagamos nosotros, los trabajadores comunes que, si ya no llegábamos a fin de mes, ahora menos”, agregó otro platense. También advierten que en los supermercados se pueden ver góndolas vacías y que “los productos de Precios Justos no existen, casi no hay”.

Si bien ya se venían viendo, el algunos comercios se multiplican los carteles pegados sobre productos que escasean (arroz, azúcar, yerba y aceite, entre otros) limitando la compra a un máximo de 2 ó 3. El objetivo es “garantizar el abastecimiento”, según rezan. “No puede ser que sigan limitando algunos productos. Son especuladores. Cuando venga la semana que viene lo voy a tener que pagar más caro. No es justo eso”, se quejaban en un comercio platense.

“No se puede creer cómo aumentan los precios semana a semana. El que lo niegue es porque no va a los supermercados. Además, hay muchos productos que no encontrás, o tenés una sola marca por lo que te obligan a comprar lo que ellos quieren”, aseguró una clienta en un mayorista de Tolosa. Un relato similar se escucha de muchos otros platenses que padecen la misma problemática a la hora de hacer las compras.

También están quienes debieron cambiar hábitos. “El año pasado venía una vez al supermercado y hacía la compra. Hoy tengo que venir todas las semanas porque no se cuánta plata me va a quedar a fin de mes. Y encima pagás más porque todas las semanas te encontrás con aumentos”, aseguró un vecino que cargaba el baúl de su auto con lo que había adquirido en un supermercado. “Lo más triste es que todos los políticos están contribuyendo a este aumento de los precios. Milei prende la mecha y el dólar blue pasa los mil pesos, pero no se salva ninguno de este desastre. Todos tienen parte de culpa en esta crisis”, agregó.

MERCADERÍA “ATADA AL DÓLAR BLUE”

En ese marco, Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros bonaerense, explicó en diálogo con el programa “IA” de La Redonda, que “toda la mercadería está atada al dólar blue. Aunque sea un paquete de fideos”. Además, agregó que “los almaceneros dependemos de los mayoristas, el 80% de la mercadería que vendemos se la compramos a ellos, y cada vez que uno va los cambios de precios están”.

Varios alimentos sufrieron aumentos y se acentúan los faltantes de algunos productos

Sobre los productos faltantes, resaltó que en estos días es casi imposible conseguir arroz. “Directamente desapareció de las góndolas”, expresó. “Nos cuesta mucho conseguir productos de primeras marcas e inclusive algunas marcas más alternativas. Y todo ha aumentado alrededor del 35 ó 40 por ciento. Esto nos genera incertidumbre porque mientras el mayorista esté abastecido el mercado se va moviendo. Pero si hay faltantes, cuando terminemos el stock que tenemos en los almacenes, ¿a qué precio iremos a reponer?”.

LOS QUE SUBIERON Y ESCASEAN

Tal como publicó este diario durante esta semana, en La Plata varios alimentos sufrieron aumentos y se acentúan los faltantes de algunos productos.

En un tradicional hipermercado mayorista de la Región se observabaron en el inicio de semana colas superiores a los 100 metros frente a la línea de cajas. Pero se explicó que eso no solo estuvo vinculado a la necesidad de stockearse frente a lo posibles aumentos de los próximos días, sino también las compras realizadas a través de la aplicación del banco provincial, que promovía devoluciones de hasta $3.000.

En relación a las góndolas estaban abastecidas, pero con el faltante de algunas marcas de aceites, en presentaciones de 900 mililitros. También se limitó su venta a tres unidades por familia.

“Hay que armarse de paciencia, uno pasa acá un promedio de unas 4 horas, pero la diferencia de precios es bastante importante con relación a otros negocios”, afirmó una vecina de La Granja.

Dentro de la postal que brindó un ir y venir de personas hay que destacar que también se observó que muchas acudieron a esa firma para hacer compras menores que antes se resolvían en cualquier negocio de barrio, o sea no al por mayor.

Los empleados de un tradicional supermercado cercano a Parque Alberti consignaron que no hubo un movimiento de clientes superior al que puede haber en los primeros días del mes.

Allí, muchos clientes subrayaron que los precios de muchos productos son iguales o inferiores a los que se encuentran en hipermercados mayoristas.

Si bien, en líneas generales, las góndolas estaban abastecidas, se registró faltante de huevos, de tapas para pascualinas y de rollos de servilletas. Unos carteles advertían que solo se comercializaban dos unidades de aceite de girasol por compra.

En los comercios barriales el fantasma que despertó la subida del dólar blue fue el del desabastecimiento. En teoría las empresas de alimentos se rigen por el dólar oficial, pero siempre que el blue se disparó provocó un alza generalizada de los precios y con eso crece la inquietud para comerciantes y consumidores.

“En cuestión de horas podemos llegar a recibir dos listas de precios. Los proveedores de siempre empiezan a hacer las entregas en cuotas y hay una gran incertidumbre”, comentó Eduardo, un almacenero de la zona de Plaza Malvinas.

En esa línea indicó que es imposible recordar los precios de los productos porque todo está en constante “ebullición”.

Entre los artículos que más aumentaron mencionó los lácteos, las galletitas y los fideos.