Leandro Martini no continuará siendo el DT de San Carlos

Después de dos torneos muy pobres (Apertura y Clausura), donde el equipo no pudo alcanzar con los objetivos previstos, la comisión directiva de Villa San Carlos tomó la decisión de no renovarle el vínculo contractual, que vence en diciembre próximo, por lo que Leandro Martini no continuará siendo el entrenador del equipo a partir de la próxima temporada.

De esta manera, el máximo ídolo del club de Berisso en su etapa como futbolista, que había asumido el 1º de diciembre de 2022, en reemplazo de Miguel Angel Restelli, dejó de ser el responsable táctico de un equipo, que no estuvo a la altura de las circunstancias y que ni siquiera pudo clasificarse para disputar el Torneo Reducido, que determina el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Por lo que este diario pudo averiguar, el cuerpo técnico y los dirigentes se iban a reunir la semana próxima, pero todo se adelantó, y en las últimas horas se llegó a una decisión que corre por cuenta de la dirigencia: no renovarle el contrato a Leandro Martini, que se habría mostrado “sorprendido” por la decisión adoptaba por la dirigencia.

Inclusive, en la reunión pactada (para la semana entrante) se iban a analizar los pasos a seguir, pero en ningún momento se deslizó la posibilidad de no renovarle el vínculo con el técnico. Sin embargo, las cosas cambiaron, y la dirigencia decidió tomar otros rumbos, pero sin el “doctor”. ¿Hay nombres...? Es la pregunta que muchos se formula. Por el momento, no habría plan B a la vista. Como el torneo para San Carlos recién acaba de finalizar, habrá tiempo suficiente por delante para elegir al sucesor y planificar el futuro. “La dirigencia se tomará su tiempo para resolver quién será el próximo entrenador”, dicen por lo bajo.

En principio, el plantel profesional fue licenciado hasta el martes que viene, y ahí, Leandro Martini pasará por el Genacio Sálice se despedirá de los futbolistas.

LOS NÚMEROS DE MARTINI

Villa San Carlos, con Leandro Martini como entrenador, sumó 37 puntos en la tabla general, en 32 partidos jugador (entre el Apertura y Clausura), terminando en el puesto número 12, lejos de la zona de clasificación para el Torneo Reducido.

En el Apertura, disputó 16 partidos (22 puntos), de los cuales ganó 5, empató 7 y perdió 4. Con 21 goles a favor y 17 en contra.

Mientras que en el Clausura (sumó 15 puntos), el Celeste logró 3 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Con 17 goles a favor y 25 en contra.