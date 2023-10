Chicho Serna se refirió al "lujo" de Valentín Barco y respaldó a Cavani por el reto al joven futbolista

El exjugador y actual dirigente de Boca, se refirió al gran presente que vive uno de los últimos jugadores surgido de la cantera Xeneize, Valentín Barco, luego de ser gran artífice de la clasificación a la final de la Copa Libertadores y también a la semifinal de la Copa Argentina. A su vez, respaldó a Edinson Cavani, que se encargó de marcarle la cancha al joven Barco cuando realizó "lujos" provocativos en una de sus últimas presentaciones.

En ese sentido, Chicho Serna, detalló que lo conoce muy bien al joven ya que fue su entrenador junto a Hugo Ibarra en la división de reserva y que "no le gustó lo que hizo ante Palmeiras". Por ello, tras ser consultado, contó que en una de sus conversaciones con Valentín Barco le aseguró: "Valentín, no generes que los rivales te vean con odio. Logra por tu fútbol, por tu personalidad, por tus condiciones, que los rivales te respeten en el fútbol".

De igual forma, argumentó: "Si a mí un rival se me para en la pelota, en la próxima ya estoy loco y no sé dónde lo tiro. A propósito voy y lo busco, porque yo siento así el fútbol. Creo que eso no le suma al fútbol de él. Pero cuando vemos los pases que tira, la personalidad que tiene... hay que irlo metiendo en el mundo del fútbol, porque no todo es color de rosa. No se va a encontrar siempre con grandes compañeros que lo miren. Lo que hoy es un reclamo, mañana puede ser una cachetada muy fuerte”.

Además, en referencia a los gestos que tuvo el joven de Boca y las advertencias que le dio uno de los más experimentados del plantel, Edinson Cavani, señaló: " Es labor nuestra, de los mayores. Si Edinson lo hizo, fue por algo. No le reprocho nada la actitud a Edinson, lo entiendo. A Valentín no le podemos cortar las alas, pero tampoco lo podemos dejar volar como quiera porque me parece que lo que buscamos nosotros es que él sea el futbolista que haga diferencias, pero no que genere odio en el rival".

Además, agregó: "Es más fácil que digan ‘jugamos contra Boca y juega Valentín, ¿cómo lo vamos a parar?’ a ‘jugamos contra Boca, ¿sabés dónde lo tiro?, a la tribuna’. Eso depende de Valentín, no depende del rival. Depende de él y no hacer esas cosas que, para mi gusto, no suman nada para el fútbol competitivo”.