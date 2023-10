Dos petroleras volvieron a aumentar los combustibles

La semana arrancó con un feriado nacional, pero también con subas en los surtidores de combustible de dos empresas: Shell y Axión.

Quienes fueron a cargar ayer se encontraron con esa novedad que golpeó otra vez en los bosillos, a pesar del congelamiento que se había acordado.

A su vez, sigue la escasez de la nafta súper en distintos surtidores, ya no sólo de la empresa YPF, situación que se puede complicar aún más si la petrolera oficial no sube los valores en los próximos días, ya que la diferencia es notable.

Según se pudo observar, las subas en los precios de los combustibles se dio en algunas estaciones de servicio de la Ciudad de las petroleras Shell y Axion, que ya habían aplicado un aumento algunas semanas atrás más allá que el Gobierno nacional había anunciado un congelamiento de precios hasta el 31 de octubre.

Fue en septiembre que ambas compañías decidieron incrementar los precios de sus combustibles, mientras que YPF lo mantuvo al mismo valor al que se lo decidió llevar luego de la devaluación posterior a las PASO.

Pero ahora, en algunas estaciones de servicio de Shell y Axion de La Plata decidieron aplicar un nuevo incremento por lo que el precio de la nafta súper pasó a valer entre 304 y 309 pesos, contra los 292 pesos que lo mantiene el resto y los 278 pesos que vale en YPF.

Vale aclarar que en las estaciones donde volvieron a subir los precios ese incremento también se hizo extensible a los demás combustibles, mientras que un escenario que se dio el fin de semana, y que se viene repitiendo, es el faltante de nafta súper en estaciones de servicio, fundamentalmente en la YPF, donde por la diferencia de precio se da una mayor demanda y el aprovisionamiento no termina de hacerse a tiempo, según explicaron fuentes del sector.

La semana pasada, la falta de combustible en La Plata se acentuó a tal punto que al menos dos estaciones de servicio cerraron los surtidores por faltante.

Según pudo saber este diario, las bocas de expendio de la avenida 44 y 142, de la petrolera Shell, no pudieron cargar los tanques a mediados de la semana pasada. Lo mismo ocurrió en las de 60 y 31.

Aseguran que “no se vende ni nafta súper, ni premium ni gasoil”.

“Los playeros están barriendo. Pusieron conos en las entradas y no te cargan. Me dijeron que no les entregan ningún combustible aseguró un cliente que pasó por una de las estaciones afectadas por la escasez combustible de distinto octanaje.

En una recorrida de este diario por el lugar se pudo comprobar entonces que en esas estaciones de servicio, no se está atendiendo al público.

Algunos especulan con que la disparada del dólar blue, que el martes pasado llegó a tocar los mil pesos, es uno de los motivos por los que los comercios deciden no vender ningún tipo de combustible. Es que locales de otros rubros también siguen la misma política ya que no hay precios de referencia.

Por el momento es toda una incógnita que hará YPF con los valores de sus combustibles, como así también otras petroleras que aún no ajustaron los valores en las marquesinas.

Es total la incertidumbre en numerosos sectores a pocos días de las elecciones generales, y cómo será el comportamiento en estos días en distintos precios.

En algunas estaciones de servicio estimaban ayer que los clientes podrían volcarse a los surtidores para garantizarse la carga y un precio que podría modificarse luego del 22 de octubre.

Una señal de que el sector está atravesando por dificultades es la cancelación de ofertas semanales para la carga de combustible que hacían distintas petroleras con descuentos en determinados días por convenios con distintas empresas de diversos rubros.