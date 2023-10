Vecinos de un country de La Plata se manifestaron por los reiterados robos

Hoy por la tarde, un nutrido grupo de pobladores del barrio "Fincas de Duggan", en la localidad de Arana, se movilizó a las oficinas de la empresa que comercializa los lotes, en 12 entre 47 y 48, donde insistieron con sus pedidos.

Como se sabe, hace pocos días dos familias sufrieron violentos asaltos a mano armada , perpetrados por una banda de seis delincuentes, que entró por debajo del tejido perimetral, previo cavar un profundo túnel en el límite del country ubicado en 137 y 90. “Actuaron como verdaderos topos”, describieron en el lugar.

“Tuvimos seis personas armadas amenazando con matar a nuestros hijos” explica uno de los principales damnificados en diálogo con EL DIA sobre el hecho delictivo que sufrieron el pasado 27 de septiembre y por el que todavía no han tenido respuestas. “El sueño de la casa nos quedó un poco lejos porque no podemos estar ahí”, finaliza Jimena desesperanzada.

Los vecinos sostienen que no es el primer episodio, sin tener la magnitud de este hecho, han sustraído bicicletas, elementos de autos estacionados y de construcción. Afirman que los encargados de la seguridad vienen alertando a la administración que necesitan más personal y luminaria.

Los propietarios advirtieron que, a pesar de las medidas de seguridad por las que han abonado en los últimos años, los hechos de inseguridad no cesan y el último episodio dejó en evidencia que el tejido de seguridad es inestable e insuficiente.

"Venden seguridad cuando no la dan"

Los residentes hicieron foco en la falta de respuestas y soluciones ante los reiterados episodios delictivos que sufren desde hace varios meses. "Venimos a apoyar a los vecinos y a alertar al resto que quiere residir allí porque no es seguro el lugar". En ese marco, los vecinos enfatizaron que los desarrolladores no realizaron ninguna reforma que les garantice seguridad.

“Queremos como en cualquier consorcio participar de las decisiones que toman, que se convoque a asambleas con las más de 200 familias”, explicó otra vecina que se acercó al lugar y vive en el barrio desde hace un poco más de cinco años.

Otro reclamo que suman quiénes viven en las Fincas Duggan es que la continuación de la construcción “dejó muy expuesto a una zona importante que tiene acceso al barrio”, explica un damnificado.

EL GOLPE COMANDO AL BARRIO CERRADO

Dos familias de La Plata vivieron una pesadilla. Si bien eligieron vivir en un barrio cerrado para estar a resguardo de los delincuentes, fueron víctimas de la inseguridad que no respeta absolutamente nada. El hecho ocurrió la madrugada del 27 de septiembre, allí un grupo comando fuertemente armado, se metió burlando la seguridad y sembró el terror en dos viviendas. Hubo golpes y brutales amenazas, incluso hacia niños.

El hombre, que se había mudado apenas hace un mes y que decidió construir su vivienda en un barrio cerrado luego de que habían robado su departamento tiempo atrás, contó que "todos los ladrones estaban armados. Nos ataron y me exigían plata. Además tengo dos nenes chiquititos (de 1 y 3 años) y me amenazaban con dispararles si no se las entregaba".

Fueron 45 minutos de extremo dramatismo hasta que finalmente les dieron sus ahorros. "Ese dinero era para pagar lo que nos quedaba porque nos mudamos hace poco. En estos días teníamos que pagar los muebles de la cocina y parte del dinero era para emprolijar el jardín. Era lo poco que nos quedaba después de haber construido la casa", sostuvo. Y agregó que además del efectivo, que no fue precisada la cantidad, se llevaron cadenitas de oro y los anillos de casamiento.

Luego de esta primera incursión, los autores del golpe se envalentonaron y decidieron subir la apuesta. Fue así que tras abandonar la primera propiedad, “pasaron a la casa de atrás y al propietario lo golpearon”.

Allí vive un hombre con su pareja y un hijo de 3 años, pero en este caso la mujer alcanzó a esconderse en el baño. Siempre en base al relato, ella fue la primera que avisó a la seguridad del barrio que había ladrones en el predio.

“Mientras nos apuntaban a nosotros, se metieron en la casa del fondo. Nos dejaron atados y con uno que nos vigilaba. El resto saltó el alambre y se metió en lo de mi vecino”, aseguró.

“La vigilancia actuó, porque mi vecina se encerró en el baño y les pudo mandar un mensaje. Tardaron 10 minutos en llegar. Por eso los delincuentes escaparon por el mismo lugar cuando vieron las luces de la guardia. Salieron corriendo”, reseñó. El hombre apuntó directamente a los desarrolladores del barrio. Su crítica está fundada en que “desarrollaron el proyecto sin prever la seguridad”.