Golpe comando en un barrio cerrado de La Plata: hicieron un pozo, burlaron la seguridad y dos familias vivieron una pesadilla

Dos familias de La Plata vivieron una pesadilla. Si bien eligieron vivir en un barrio cerrado para estar a resguardo de los delincuentes, fueron víctimas de la inseguridad que no respeta absolutamente nada.

El hecho ocurrió esta madrugada en el barrio "Fincas de Duggan, ubicado en 90 y 137. Allí un grupo comando, fuertemente armado, se metió burlando la seguridad y sembró el terror en dos viviendas. Hubo golpes y brutales amenazas, incluso hacia niños.

Según pudo saber EL DIA, al menos cinco ladrones ingresaron al predio realizando un pozo para esquivar el alambrado perimetral trasero que se encuentra electrificado. De esta forma, pese a contar con el servicio de seguridad privada, pudieron entrar y manejarse sin problemas hasta las dos casas atacadas.

Dramático relato del golpe comando

Una de las víctimas, que prefirió mantener su nombre en reserva, habló con este diario y dio detalles del infierno que les tocó vivir. El hombre, que se había mudado apenas hace un mes y que decidió construir su vivienda en un barrio cerrado luego de que habían robado su departamento tiempo atrás, contó que "todos los ladrones estaban armados. Nos ataron y me exigían plata. Además tengo dos nenes chiquititos (de 1 y 3 años) y me amenazaban con dispararles si no se las entregaba".

Fueron 45 minutos de extremo dramatismo hasta que finalmente les dieron sus ahorros. "Ese dinero era para pagar lo que nos quedaba porque nos mudamos hace poco. En estos días teníamos que pagar los muebles de la cocina y parte del dinero era para emprolijar el jardín. Era lo poco que nos quedaba después de haber construido la casa", sostuvo. Y agregó que además del efectivo, que no fue precisada la cantidad, se llevaron cadenitas de oro y los anillos de casamiento.

El segundo robo, con más violencia

Cuando consiguieron el botín, no conformes con ello, "pasaron a la casa de atrás y al propietario lo golpearon". Allí vive un hombre con su pareja y un hijo de 3 años, pero en este caso la mujer alcanzó a esconderse en el baño. Siempre en base al relato, ella fue la primera que avisó a la seguridad del barrio que había ladrones en el predio.

"Mientras nos apuntaban a nosotros, se metieron en la casa del fondo. Nos dejaron atados y con uno que nos vigilaba. El resto saltó el alambre y se metió en lo de mi vecino", aseguró. El primer damnificado vive en la última casa de la etapa 3 de ese barrio, por lo que al fondo "hay un campo de 700 metros que no tiene vigilancia". Es por eso que colocaron un cerco electrificado, pero está fuera del alcance de los guardias.

"Hicieron un pozo y pasaron por abajo del cerco porque no hay vigilancia", se quejó el vecino, que además aclaró que "la vigilancia se enteró porque mi vecina se encerró en el baño y pudo mandar un mensaje a guardia, que tardó 10 minutos en llegar. Por eso los delincuentes escaparon por el mismo lugar después de ver las luces de la guardia. Salieron corriendo".

El hombre que habló con EL DIA apuntó directamente a los desarrolladores del barrio, a quienes identificó como "Silushome S.A.". Su crítica está fundada en que "desarrollaron el proyecto sin prever la seguridad". Además sostuvo que ya hablaron con los vecinos e intentamos comunicarnos con los desarrolladores pero no obtuvimos respuesta". También expresó su enojo con la empresa de seguridad ya que evidenció claras fallas para que los ladrones ingresen y salgan del barrio sin trabas.