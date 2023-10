Elecciones 2023.- Patricia Bullrich cargó contra el “robo kirchnerista” y “las ideas peligrosas de Milei”

Patricia Bullrich eligió Lomas de Zamora para cerrar su campaña presidencial. No fue un sitio que se optó al azar: se trata de la patria chica de Martín Insaurralde, el ex jefe de Gabinete bonaerense envuelto en un escándalo por el lujoso viaje a Marbella junto a una modelo. Y la candidata de Juntos por el Cambio, no la dejó pasar. “La pornografía brutal de Insaurralde llenó el vaso de 20 años de corrupción kirchnerista”, lanzó.

Fue, en rigor, la línea discursiva que ensayó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio para cargar contra el oficialismo. Pero tampoco se olvidó de Javier Milei cuando habló de las “ideas peligrosas” que pregona el postulante libertario.

Junto a Mauricio Macri y con la música de fondo de Tan Biónica, Bullrich habló desde una plaza acompañada por la plana mayor de la coalición opositora. Estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Carlos Melconian, la fórmula bonaerense que integran Néstor Grindetti y Miguel Fernández, Diego Santilli, Cristian Ritondo y José Luis Espert, entre otros.

“De un lado tenemos a los que hace 20 años nos vienen destruyendo el país y del otro a uno que dice ´tirate a la pileta´, ´dolarizá sin dólares´, ´vendé tus órganos´”, disparó para polarizar con Massa y Milei y en busca de entrar al ballotage.

“Este domingo es un día especial porque vamos a terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre. Vine a Lomas de Zamora porque la pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que nos ha llenado el vaso de 20 años de robo en la Argentina. En Insaurralde hemos visto la corrupción kirchnerista con su paseo en yate por Europa”, arrancó Bullrich ante una nutrida concurrencia.

“Verlo descorchar el champagne en el yate, mientras hay mamás, jubilados y estudiantes desesperados que no les alcanza la plata y no pueden comprar lo más básico que necesitan. Un día del yate de Insaurralde son 7 años de una jubilación”, continuó.

“Hay que ser caradura para no entender el sufrimiento de la gente en Argentina. Les pregunto a ustedes esto: ¿Kicillof no sabía lo que estaba pasando al lado suyo?”, agregó. “Decía que le mandaba mensajes de Whatsapp. No sólo fue cómplice, sino que aparte dejó la deuda más importante del último tiempo. Le dijimos que no podía confiscar YPF y se hizo el canchero. Ahora son 16.000 millones de dólares que tenemos que pagar”, sumó.

Sobre el krichnerismo, destacó: “Si no los sacamos de raíz, se quedan escondidos en sus guaridas. Están tranquilos con 138% de inflación. Salimos nosotros y empiezan a gritar, a tirar piedras y a poner palos en la rueda. Esta vez el cambio tiene más fuerza que el continuismo kirchnerista. El cambio es mayoría en los votos, con 10 gobernadores, 500 intendentes y legisladores para sacar las leyes que el cambio necesita”.

Con un tono optimista, la candidata presidencial aseguró que “este domingo a los intendentes les digo que aquí ganamos en Lomas y ganamos la Provincia. Vamos a sumar muchos más intendentes a los que tenemos. Vamos a ganar Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Tenemos más poder que ellos. Los que tienen miedo son ellos, la mafia tiene miedo”.

En ese momento, militantes de Juntos por el Cambio interrumpieron el discurso de Bullrich y reversionaron un cántico cantado por los libertarios. “La mafia tiene miedo”, alentaron en complicidad con los dirigentes arriba del escenario.

Luego la candidata apuntó contra Milei: “Les quiero decir que me preocupan las ideas de Milei. Son malas y peligrosas. Escúchenme bien las mamás y los papás, para que hablen con sus hijos. Los que creen que es un salvador o un mesías, hablen con él. Y los jóvenes que están acá, hablen con los jóvenes. Porque ¿saben lo que dice? El gran genio de cabecera que tiene Milei, dice que él no solo quiere liberar las armas y la posibilidad de la venta de órganos”.

Y cuestionó: “¿Queremos eso para la Argentina? No, queremos una sociedad civilizada, no la ley de la selva”.

“Sé la angustia que tenemos los argentinos. Conozco este miedo que tenemos a que nos maten y a que los chicos no puedan ir solos a la escuela. Nos duele profundamente que deshonren a nuestros mayores con su jubilación que les dura una semana de la canasta básica”, amplió.

“Siempre luche contra las mafias. Conozco a los Moyano que están con Massa y a los Barrionuevo que está con Milei. No les importa la gente. Especulan y no dicen que está pasando en el presente. Massa les guarda su poder. Vamos a ir contra todos los que vayan contra el cambio”, sentenció.

RESPALDO DE MACRI

Uno de los datos salientes del cierre de campaña fue la presencia de Macri, quien mantuvo una postura sinuosa durante la campaña, con guiños a Milei.

Pero ayer, en Lomas de Zamora habló y respaldó fuertemente a Bullrich. “Es un momento histórico. Podemos generar un cambio de era que deje atrás las ideas populistas y kirchneristas que nos trajeron violencia y retroceso. Los argentinos que sueñan con un futuro mejor deberían tenerla fácil”, comenzó.

“De un lado está Patricia con su coraje, fuerza y determinación. Acompañada por un equipo técnico de experiencia y de gran capacidad”, continuó. “Del otro lado, hay un candidato-funcionario que compite por ser el peor ministro de Economía de la historia. Los salarios son los más bajos desde 1989 y la inflación es galopante”, agregó.

Y luego, le apuntó a Milei. “La otra alternativa es una agrupación no madura, sin equipo y fácilmente infiltrable que no puede garantizar ningún cambio. Nadie puede prometer un cambio sin gobernadores”.

Macri afirmó que la alternativa que representa Milei “es fácilmente infiltrable”