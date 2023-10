La mayor tormenta solar sale a la luz en árboles de 14.300 años

Los anillos que forman los árboles esconden múltiples historias para quienes saben leerlas. En este caso, un tipo de fósiles de tronco hallado en los Alpes franceses custodia las pruebas de la mayor tormenta solar conocida, que se produjo hace 14.300 años. Los troncos de los árboles usados son subfósiles (restos cuyo proceso de fosilización no está completo) conservados en las orillas del río Drouzet, cerca de Gap (Francia) y que registraron un aumento sin precedentes en los niveles de radiocarbono en aquel periodo. El pico de radiocarbono fue causado por la mayor tormenta solar jamás identificada, según el estudio publicado en Philosophical Transactions of the Royal Society A. Una tormenta solar similar hoy sería catastrófica para la tecnología moderna, pues podría destruir los sistemas de telecomunicaciones y satélites, provocar apagones masivos de la red eléctrica y costar miles de millones de euros. Hasta hoy, se han identificado nueve tormentas solares extremas, conocidas como Eventos Miyake, ocurridas en los últimos 15.000 años y las más recientes se produjeron en 993 y 774.