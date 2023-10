Milei ya le hizo guiños a Juntos y cargó duro contra el kirchnerismo

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, salió anoche a convocar al electorado de Juntos por el Cambio de cara a la segunda vuelta electoral que protagonizará con su rival de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Al hablar desde su búnker electoral, el diputado nacional advirtió que “el kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina”.

“Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la Ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida”, alertó.

“La campaña hizo que muchos de los que queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Vengo a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos”, dijo Milei, quien de esa manera empezó la campaña para captar los votos de JxC para la segunda vuelta del 19 de noviembre.

De esta manera, el candidato buscó un acercamiento a la otra coalición opositora desde su búnker en el Hotel Libertador, en Córdoba al 690 de la Capital Federal.

El candidato libertario obtuvo 30,08% de los votos del padrón electoral, mientras que en las primarias PASO había conseguido 29,86, imponiéndose entonces por estrecho margen a Juntos por el Cambio y a Unión por la Patria.

En las PASO Milei sacó 7.352.244 votos y en estas elecciones generales obtuvo 7.684.236.

Dato no menor fue el casi nulo aumento en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato libertario esperaba un crecimiento en comparación con las PASO: logró 25,68%, mientras que en las primarias obtuvo 24,52%.

Milei llamó a superar las “diferencias y no mirar para atrás” y aseguró que tiene por delante “una organización criminal que defiende un modelo de beneficiarse a costa nuestra”, en alusión a UxP.

Milei pronunció su discurso después de conocer el resultado oficial “Muchas gracias por la avalancha de regalos que recibí hoy”, dijo el candidato, asegurando que hace dos años no hubieran creído que irían a segunda vuelta con el kirchnerismo, refiriéndose al triunfo y logro histórico de su partido en tan poco tiempo.

“Si trabajamos juntos podemos terminar con los privilegios de la casta política, no miremos para atrás, pensemos en el futuro”, insistió.

“Hagamos la revolución liberal, se puede cambiar, existe una Argentina posible si es liberal. Vamos en noviembre por la gloria”, arengó el libertario, y en ese instante comenzó a sonar “Se viene el estallido”, de La Bersuit Vergarabat.

Desde el espacio informaron que “esperaban un resultado más acotado”, pero dijeron que están conformes “con haber entrado en el balotaje porque era el objetivo desde el principio”.

El candidato se llenó de orgullo y aseguró que “de la nada hemos pasado a tener más de 40 diputados y 8 senadores”, dijo, felicitando a los dirigentes, muy especialmente a Carolina Píparo y a Ramiro Marra que “dieron una batalla enorme por defender las ideas”.

Milei saludó a Jorge Macri, que tendrá un balotaje con el kirchnerismo e hizo lo propio asegurando que “hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años”, e invitó a los votantes a tomar la mejor decisión.

El candidato dijo que no venía a quitar derechos, sino a “terminar con privilegios”, en un discurso en el que hizo un guiño a los seguidores de Patricia Bullrich y los otros candidatos. “Hagamos la revolución liberal, vayamos a pelear por las ideas de libertad”, dijo.

“La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad, los que defienden el populismo versus los que defienden la República, los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien”, diferenció.

Felicitaciones

En su discurso, Milei felicitó a los referentes de JXC Jorge Macri y Rogelio Frigerio por sus desempeños en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Entre Ríos, respectivamente.

En su discurso, Javier Milei resaltó lo que su partido ha construido en estos últimos dos años: “De no tener partido a estar disputando con el kirchnerismo en tan solo dos años. Estamos frente a un logro histórico”.

“Hoy quedamos ante la elección más importante en los últimos 100 años”, sentenció. Luego agregó: “Dos tercios de los argentinos votaron por un cambio”.

“Vengo a dar por terminado el proceso de ataques y agresiones. El objetivo es terminar con el kirchnerismo”, expresó Milei, dando un guiño a Bullrich y a Juntos por el Cambio.

Por su parte, la compañera de fórmula vicepresidencial de Milei, VistoriaVillarruel, aseguró que estaban contentos con el resultado y que van por todo para darle a los argentinos la “chance a ser escuchados, que le den seguridad, que haya justicia y educación”.

“Massa es lo antiguo, nosotros somos el cambio”, aseguró Villarruel después de los primeros resultados del escrutinio que dejó por encima a Sergio Massa en una primera vuelta reñida.

Los principales integrantes de LLA que acompañaron a Milei para reconocer la derrota fueron la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel; la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo; el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; los postulantes a diputados nacionales Oscar Zago, Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Lilia Lemoine y a senador nacional Juan Nápoli; el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro (hijo del expresidente Jair Bolsonaro) y el dirigente español de Vox Hermann Tertsch.

Eduardo Bolsonaro apareció en el búnker como “observador” electoral y se distinguió por llevar un trabacorbatas con la forma de un arma de fuego.