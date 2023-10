Bullrich dijo que no se rinde y pidió derrotar “las políticas populistas”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reconoció la derrota en las elecciones generales, pero no felicitó a Sergio Massa y le hizo un guiño a Javier Milei.

“Venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa, que va más allá de un momento electoral y de una derrota”, manifestó Bullrich desde el escenario de Parque Norte rodeada de los máximos dirigentes del espacio.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad aseguró: “Como hoy, lo aceptamos, pero tenemos una convicción profunda. La convicción de los valores que llevamos aferrados, de la república, los valores de la transparencia, de la lucha contra la corrupción”.

A su vez, Bullrich afirmó que el país debe abandonar las “políticas populistas” si quiere crecer y combatir la pobreza.

“Hemos tenido buenos y malos momentos, pero jamás vamos a ser cómplices del populismo en Argentina”, sostuvo. .

“El populismo ha empobrecido el país, no soy yo la que va a felicitar al que ha sido el peor Gobierno de la historia argentina”, dijo la ex titular del PRO ante las caras de decepción de sus seguidores en referencia al candidato oficialista Sergio Massa.

“Desde el lugar que me toque no me voy a rendir nunca y nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca”, arengó.

En el transcurso de la noche arribó la plana mayor del frente opositor, entre ellos, estuvieron en Parque Norte el ex presidente Mauricio Macri, el candidato a jefe de Gobierno, Jorge Macri y su compañera de fórmula, Clara Muzzio.

También hicieron acto de presencia el candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti y su vice Miguel Fernández; el postulante a vicepresidente, Luis Petri, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Bullrich llegó a las 21.45 de anoche al búnker de JxC y recibió el apoyo de su círculo íntimo ante el resultado adverso.

En tanto, antes de salir a reconocer la derrota, la postulante presidencial opositora mantuvo una reunión a puertas cerradas con Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, donde se analizaron detalladamente los números de la elección y se hizo hincapié en la importante suma de votos que obtuvo el candidato de La Libertad Avanza, quien la relegó a un tercer puesto.

Entre otros puntos, se evaluó también qué ocurrió con el aparato político radical, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, sorprendió con una buena elección que lo ponía en el balotaje.

Por su parte, desde la Unión Cívica Radical ya comenzaron a aparecer disconformidades respecto del saldo que dejaron los comicios.

“Hoy en una reunión con Patricia se había acordado que el eje discursivo era que JxC no se iba a mover de su lugar, que iba a defender los valores y ella fue e hizo otro discurso”, señalaron desde el radicalismo a Noticias Argentinas.